Echipajele de intervenție din Grecia luptă joi cu incendii izbucnite în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Halkidiki, una dintre zonele turistice frecventate în sezonul estival. Locuitorii din Sivyri și Fourka au primit ordine de evacuare prin sistemul de urgență 112, în timp ce autoritățile urmăresc și alte focare active din vestul și centrul țării, potrivit protothema.gr.

Incendiul din Halkidiki, în nordul Greciei, a determinat autoritățile să trimită mesaje de evacuare către populația din Sivyri și Fourka.

Situația este urmărită cu atenție în condițiile în care incendiile nu sunt limitate la această regiune. Alte focare au fost raportate în Etolia-Acarnania, Ilia și Beoția.

În Etolia-Acarnania, în vestul Greciei, un incendiu afectează zona Makynia. Locuitorii de aici au primit, de asemenea, un mesaj de evacuare prin sistemul 112.

Separat, un alt incendiu a izbucnit în zona Potamoula.

Un alt incendiu este activ în Ilia, în partea vestică a Peloponezului.

Locuitorii din Vartholomio au fost avertizați printr-un mesaj 112 că trebuie să fie pregătiți pentru o posibilă evacuare, în funcție de evoluția focului.

Pericol de incendiu există și în centrul Greciei. În Beoția, autoritățile urmăresc situația din zona Akontio.

Astfel, echipele de urgență sunt mobilizate simultan în mai multe regiuni ale țării, iar populația din zonele afectate primește instrucțiuni prin sistemul național de alertare.

Intervențiile ar putea fi complicate de condițiile meteorologice prognozate pentru următoarele 48 de ore.

Meteorologii avertizează că vântul se va intensifica, iar rafalele pot depăși 100 de kilometri pe oră.

Autoritățile au anunțat zonele care urmează să fie afectate de vântul puternic, iar condițiile meteo ar putea provoca și perturbări ale traversărilor maritime.

În acest context, situația incendiilor din Halkidiki, Etolia-Acarnania, Ilia și Beoția rămâne sub monitorizarea echipelor de intervenție și a autorităților locale.