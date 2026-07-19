Un șofer român aflat în vacanță în Halkidiki a rămas fără permisul de conducere pentru 60 de zile după ce a parcat pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități, iar autoritățile elene au refuzat să îi restituie documentul chiar și după achitarea amenzii de 150 de euro, potrivit unei relatări publicate pe Forum Halkidiki și a informațiilor oficiale transmise de Ministerul Afacerilor Externe.

Incidentul a avut loc în stațiunea Nea Moudania, iar cazul a atras atenția altor turiști români care călătoresc în Grecia în această perioadă.

Situația evidențiază sancțiunile severe prevăzute de legislația elenă pentru încălcarea regulilor privind locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități.

Românul a povestit că a parcat din greșeală pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități și a acceptat imediat sancțiunea financiară.

„Am venit în vacanță în Halkidiki și am trecut printr-o situație destul de neplăcută în Nea Moudania. Din greșeală am parcat pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități. Am plătit amenda de 150 €, ceea ce este normal și ne asumăm greșeala. Însă poliția ne-a reținut și permisul de conducere pentru 60 de zile și nu a vrut să ni-l înapoieze după plata amenzii”, a scris acesta pe Forum Halkidiki.

Ulterior, șoferul a aflat că măsura este prevăzută expres de legislația din Grecia și nu reprezintă o decizie luată de polițiști de la fața locului.

Acesta i-a întrebat pe ceilalți membri ai comunității dacă există posibilitatea recuperării permisului înainte de expirarea perioadei de suspendare și dacă poate conduce legal în România în această perioadă.

Postarea a generat numeroase reacții din partea românilor stabiliți în Grecia sau care au trecut prin situații similare.

Unii au confirmat că sancțiunea este aplicată în mod obișnuit și că recuperarea permisului înainte de termen este dificilă.

„Am mai citit undeva despre o situație asemănătoare. Știu că asta este sancțiunea lor și nu prea sunt șanse mari să recuperezi permisul”, a comentat un utilizator.

Alții au susținut că există cazuri în care șoferii au reușit să își recupereze permisul înainte de expirarea celor 60 de zile, după ce au depus o contestație sau au explicat autorităților că trebuie să părăsească Grecia pentru a reveni în România.

Un alt participant la discuție a recomandat solicitarea unui duplicat al permisului de conducere de la autoritățile române, cu o declarație privind situația, fără ca documentul să fie declarat pierdut sau furat.

Nu au lipsit nici criticile la adresa șoferului, mai mulți comentatori apreciind că sancțiunile severe contribuie la descurajarea ocupării abuzive a locurilor destinate persoanelor cu dizabilități.

Ministerul Afacerilor Externe avertizează că autoritățile elene aplică sancțiuni stricte pentru ocuparea nejustificată a locurilor de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități.

Potrivit informațiilor oficiale, contravenția este sancționată cu:

amendă de 150 de euro;

reținerea permisului de conducere pentru 60 de zile;

reținerea plăcuțelor de înmatriculare pentru 60 de zile;

ridicarea imediată a autovehiculului.

MAE recomandă turiștilor români să respecte cu strictețe regulile de circulație din Grecia, deoarece aceste sancțiuni sunt aplicate inclusiv în stațiunile turistice și pe insule.

Consulatul General al României la Salonic a transmis că autoritățile elene au intensificat controalele rutiere în sezonul estival.

Verificările vizează în special utilizarea telefonului mobil la volan, nepurtarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție, parcarea neregulamentară, viteza excesivă, conducerea sub influența alcoolului, circulația pe benzile dedicate transportului public și vehiculele fără asigurare.

Reprezentanții Consulatului oferă și un exemplu privind folosirea telefonului mobil în timpul conducerii. Un șofer surprins utilizând telefonul fără a provoca un accident poate primi o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile.

În contextul sezonului de vacanțe, autoritățile române și cele elene le recomandă șoferilor să verifice cu atenție semnalizarea rutieră și să respecte regulile locale, întrucât legislația din Grecia prevede sancțiuni semnificativ mai severe decât în multe alte state europene.