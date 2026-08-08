Astăzi vorbim tot mai des despre încălzirea globală și efectele sale, însă istoria planetei noastre a înregistrat perioade în care valorile termice depășeau cu mult tot ce experimentăm în prezent. Cu aproximativ 56 de milioane de ani în urmă, Pământul a trecut printr-un fenomen extrem de intensificare a căldurii, cunoscut sub numele de Maximul Termic din Paleocen-Eocen. Aceasta este considerată cea mai caldă perioadă din istoria geologică recentă a planetei.

În timpul acestui eveniment, temperaturile medii globale au crescut brusc cu 5 până la 8 grade Celsius peste valorile deja ridicate ale acelei ere. Trecerea la un climat extrem de cald s-a produs într-un interval relativ scurt din punct de vedere geologic, desfășurat pe parcursul a doar câteva mii de ani. Efectele acestei încălziri masive au durat în jur de 170.000 de ani, timp în care întreaga planetă a fost transformată din temelii.

Unul dintre cele mai uimitoare aspecte ale acestei ere a fost absența totală a gheții permanente. Polul Nord și Polul Sud erau complet libere de gheață. În zonele arctice, clima era similară cu cea subtropicală de astăzi. Cercetătorii au descoperit fosile de palmieri și urme ale existenței strămoșilor aligatorilor în regiuni care astăzi sunt acoperite de zăpadă și gheață majoritatea anului. Oceanele au atins, de asemenea, temperaturi record, apa de la suprafață din zonele polare având valori similare cu cele ale mărilor tropicale din prezent.

Această creștere dramatică a temperaturilor a fost cauzată de eliberarea masivă a carbonului în atmosferă și oceane, cel mai probabil din depozitele de hidrat de metan de pe fundul mării și în urma activității vulcanice intense. Cantitatea uriașă de dioxid de carbon a dus la acidifierea oceanelor, fenomen care a provocat o extincție în masă a microorganismelor marine care trăiau pe fundul mărilor. Pe uscat însă, condițiile au favorizat migrația animalelor între continente prin podurile terestre nordice, stimulând evoluția rapidă a mamiferelor moderne.

Maximul Termic din Paleocen-Eocen reprezintă pentru cercetători cel mai bun analog istoric pentru modificările climatice din prezent. Deși încălzirea de atunci s-a produs pe o durată mai lungă decât cea actuală, mecanismele de reacție ale planetei au fost similare. Studierea acestei perioade oferă răspunsuri esențiale despre modul în care sistemele ecologice și circuitele oceanice reacționează la pătrunderea unei cantități uriase de gaze cu efect de seră în atmosferă.