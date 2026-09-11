Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în mai multe intervale din următoarele patru săptămâni, iar tendința se menține până la începutul lunii octombrie.

Prognoza emisă vineri, 11 septembrie, vizează perioada 14 septembrie – 12 octombrie și indică, în același timp, cantități de precipitații apropiate de valorile obișnuite în cea mai mare parte a țării.

Potrivit estimărilor ANM, vremea din a doua jumătate a lunii septembrie va avea, în general, valori termice apropiate sau ușor peste cele specifice perioadei. Cele mai consistente abateri pozitive sunt prognozate pentru anumite regiuni, în special în vestul țării, în timp ce regimul pluviometric va avea variații de la o zonă la alta.

În prima săptămână analizată, temperaturile se vor situa în jurul valorilor specifice acestei perioade. În regiunile vestice, meteorologii estimează posibilitatea unor temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru interval.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi ușor deficitare în jumătatea nordică a țării. În restul regiunilor, cantitățile de precipitații sunt estimate ca fiind apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

Ultima parte a lunii septembrie vine cu o tendință mai caldă. ANM estimează că temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

În aceeași perioadă, precipitațiile ar putea depăși ușor valorile obișnuite în regiunile sud-vestice. Pentru celelalte zone ale României, cantitățile de precipitații sunt prognozate să fie apropiate de normal.

La începutul lunii octombrie, diferențele regionale devin mai evidente. Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nord-vestice și centrale.

În restul țării, valorile termice sunt estimate să fie, în general, apropiate de mediile climatologice. Pentru precipitații, ANM prognozează cantități apropiate de normal în majoritatea regiunilor.

Potrivit estimărilor pentru ultima săptămână din intervalul analizat, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României.

În privința precipitațiilor, ANM estimează cantități apropiate de valorile normale la nivelul întregii țări. Astfel, până la 12 octombrie, prognoza indică menținerea unei tendințe termice ușor mai calde decât media perioadei.

Estimările pentru următoarele patru săptămâni conturează o toamnă cu temperaturi, în general, apropiate de normal sau ușor peste valorile obișnuite. Tendința de încălzire este mai evidentă în anumite regiuni la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, iar în ultima săptămână analizată temperaturile sunt prognozate să fie ușor peste normal în toată țara.

În ceea ce privește ploile, ANM nu indică un semnal deosebit de accentuat la nivel național. Cele mai multe intervale sunt caracterizate prin cantități apropiate de normal, cu un posibil deficit în jumătatea nordică în perioada 14–21 septembrie și valori ușor excedentare în sud-vest în săptămâna 21–28 septembrie.

Prognoza pe patru săptămâni descrie astfel tendința generală a vremii și nu poate indica evoluția exactă a temperaturilor sau precipitațiilor pentru fiecare zi în parte.