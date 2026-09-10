Fenomenul climatic El Niño continuă să se intensifice și ar putea ajunge la un nivel fără precedent de la începutul măsurătorilor, potrivit celor mai recente date și modele climatice. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (NOAA) estimează în prezent la 75% probabilitatea ca episodul actual să devină cel mai puternic înregistrat vreodată, potrivit AFP.

Datele analizate indică o intensificare în continuare a fenomenului până la sfârșitul anului. Potrivit estimărilor, perioada octombrie-decembrie ar putea aduce cea mai mare intensitate, depășind toate valorile înregistrate de la debutul măsurătorilor, în 1950.

Probabilitatea calculată de NOAA a crescut față de luna precedentă. În urmă cu o lună, instituția americană estima la 69% șansele ca El Niño să ajungă la o intensitate record.

El Niño este o variație climatică naturală care apare, în general, la intervale de doi până la șapte ani și este asociată cu modificări importante ale vremii în numeroase regiuni ale lumii.

Fenomenul începe atunci când apele de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial se încălzesc. Această schimbare poate influența ulterior circulația atmosferică, vânturile, presiunea și regimul precipitațiilor în zone aflate la mii de kilometri distanță.

Efectele unui episod puternic de El Niño pot fi foarte diferite de la o regiune la alta. În anumite zone, fenomenul poate favoriza seceta și crește riscul de incendii, în timp ce în alte regiuni poate aduce precipitații abundente și inundații.

În episoadele precedente, El Niño a fost asociat cu perioade de secetă și riscuri mai mari de incendii în anumite regiuni din Amazonia, America Centrală, Indonezia și Australia. În același timp, fenomenul poate perturba regimul musonic din India sau poate favoriza ploi abundente în estul Africii.

Organizația Meteorologică Mondială urmărește îndeaproape evoluția actualului episod, având în vedere amploarea pe care acesta ar putea să o atingă.

La începutul lunii septembrie, secretara generală a organizației, Celeste Saulo, declara că actualul episod „ar putea fi mai puternic decât toate cele pe care le-am observat’’ până acum.

Specialiștii atrag atenția și asupra legăturii dintre El Niño și încălzirea globală. Fenomenul natural se suprapune peste schimbările climatice provocate de activitățile umane, ceea ce poate contribui la intensificarea anumitor fenomene meteorologice extreme.

Efectele fenomenului nu se opresc neapărat odată cu atingerea perioadei de intensitate maximă. În anul care urmează unui episod El Niño, căldura acumulată în ocean este eliberată în atmosferă, ceea ce poate contribui la creșterea temperaturilor medii globale.

Din acest motiv, mai mulți climatologi estimează că 2027 ar putea deveni cel mai cald an înregistrat vreodată, în funcție de evoluția fenomenului și de ceilalți factori care influențează clima globală.