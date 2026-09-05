Super El Niño schimbă iarna în Europa. Ce arată primele prognoze

Primele prognoze pe termen lung pentru iarna 2026-2027 indică un posibil deficit de zăpadă în mare parte din Europa, pe fondul influenței fenomenului Super El Niño. Analizele realizate de site-ul de specialitate Severe Weather pentru Statele Unite, Canada și Europa arată că zonele înalte, în special Alpii, precum și nordul și nord-estul continentului ar putea avea cele mai bune condiții pentru ninsori.

Severe Weather a analizat cele mai recente evoluții ale fenomenului Super El Niño și a folosit sistemele globale de prognoză pe termen lung, împreună cu date istorice, pentru a estima distribuția ninsorilor în iarna care urmează.

Analiza acoperă Statele Unite, Canada și Europa și include estimări separate pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie. În cazul continentului european, datele indică o perspectivă slabă în ceea ce privește cantitățile de zăpadă.

În cea mai mare parte a Europei, ninsorile sunt estimate sub valorile normale, cu excepția regiunilor aflate la altitudine mare și a zonelor mai reci din nord și nord-est.

Pentru cei care urmăresc sezonul de schi, cele două elemente importante vor fi altitudinea și latitudinea. Un curent atlantic blând, predominant, ar putea aduce deficite extinse de zăpadă în regiunile de câmpie și în zonele situate la altitudini medii.

Excepția ar putea fi reprezentată de partea nordică a continentului, unde temperaturile mai scăzute pot favoriza ninsorile.

În Alpi, zonele situate la peste 1.800-2.000 de metri altitudine par mai favorizate și ar putea beneficia de un strat mai consistent de zăpadă naturală.

Pentru luna decembrie, prognoza indică ninsori sub nivelul normal în majoritatea zonelor de câmpie din Europa.

Extremul nord al continentului ar putea face excepție. Această configurație este pusă pe seama unui curent predominant dinspre vest spre sud-vest, care traversează mare parte din Europa.

Circulația respectivă poate aduce precipitații, însă și temperaturi mai ridicate, ceea ce reduce șansele ca precipitațiile să se transforme în zăpadă în regiunile mai joase. Modelul este susținut și de anomalia de ninsori abundente observată în Alpi și către nordul continentului.

În ianuarie, prognoza nu indică o îmbunătățire semnificativă. Creasta de înaltă presiune din sud ar urma să persiste, iar curentul predominant vestic să continue. În același timp, apar zone cu valori peste normal, nu doar în regiunile de altitudine din partea central-estică a Europei.

Distribuția ninsorilor ar urma astfel să rămână asemănătoare, cu cele mai bune condiții la altitudini mai mari și în regiunile nordice.

Februarie este, în mod obișnuit, una dintre cele mai înzăpezite luni în Europa. Dacă însă zona de înaltă presiune se menține, aceasta ar putea genera cel mai mare deficit de zăpadă din sezon.

Prognoza Severe Weather indică ninsori sub valorile normale în mare parte din regiunile centrale, vestice, nord-vestice și sudice ale continentului.

În nordul și nord-estul Europei, cantitățile de zăpadă ar urma să rămână mai ridicate, în linie cu tiparul estimat și pentru restul iernii.

Severe Weather atrage atenția că o prognoză cu ninsori sub media climatologică nu înseamnă că nu va ninge deloc.

Indicatorul arată doar că totalul de zăpadă acumulat într-o anumită zonă ar putea fi mai mic decât media pe termen lung.

De exemplu, într-o regiune în care cantitatea medie totală de zăpadă pe durata iernii este de aproximativ un metru, un sezon cu deficit ar putea aduce doar aproximativ 25 de centimetri.

Primele date pentru iarna 2026-2027 conturează astfel un sezon cu mai puțină zăpadă în mare parte din Europa, în timp ce Alpii, mai ales la peste 1.800-2.000 de metri, și regiunile din nordul și nord-estul continentului ar putea avea condiții mai bune pentru acumulări consistente.