Fenomenul El Niño a ajuns la nivelul de intensitate 3 din 4 și continuă să evolueze, în timp ce riscul producerii unor fenomene meteorologice extreme rămâne ridicat în mai multe regiuni ale lumii. Organizația Meteorologică Mondială urmărește evoluția episodului, iar ANM anunță că o nouă evaluare urmează să fie publicată în perioada următoare.

Printre fenomenele asociate unui episod El Niño puternic se numără valurile de căldură, precipitațiile foarte abundente, inundațiile și seceta, însă efectele diferă considerabil în funcție de regiune.

El Niño apare atunci când apele de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific tropical se încălzesc neobișnuit de mult.

Fenomenul poate modifica circulația atmosferică și distribuția precipitațiilor pe suprafețe foarte mari.

Potrivit explicațiilor prezentate de ANM, condițiile specifice El Niño sunt considerate prezente atunci când temperatura suprafeței mării într-o zonă-cheie a Pacificului depășește media cu cel puțin 0,5 grade Celsius.

Măsurătorile actuale indică însă abateri de peste 2 grade Celsius față de valorile normale.

Căldura acumulată în ocean este transferată către atmosferă, contribuind la creșterea temperaturilor globale și la schimbarea regimului precipitațiilor.

Episoadele El Niño au, în general, un efect de încălzire asupra climei globale.

Consecințele cele mai puternice pot deveni vizibile în anul următor celui în care fenomenul începe să se dezvolte.

Potrivit informațiilor prezentate de ANM, El Niño este asociat cu precipitații mai abundente în mai multe regiuni ale lumii. Printre zonele unde poate crește riscul de inundații se numără anumite regiuni din America de Sud, Africa de Est și sudul Statelor Unite.În alte părți ale globului, efectul poate fi exact opus.

Estul și nordul Australiei, Indonezia, sudul Africii și anumite regiuni din Asia de Sud se pot confrunta cu perioade mai secetoase. În Asia de Sud, fenomenul poate contribui inclusiv la reducerea activității musonice.

El Niño este asociat și cu o activitate mai redusă a uraganelor.

Meteorologii analizează în principal condițiile din Pacificul tropical și folosesc modele climatice pentru a estima evoluția fenomenului în lunile următoare.

Datele sunt obținute printr-o rețea extinsă de observații. Aceasta include sateliți, geamanduri oceanografice, nave de cercetare și măsurători atmosferice realizate de serviciile meteorologice și hidrologice naționale.

Specialiștii urmăresc temperatura suprafeței oceanului, vânturile, precipitațiile, presiunea atmosferică și cantitatea de căldură acumulată în apă.

Fenomenul opus El Niño este La Niña. Acesta este caracterizat prin temperaturi neobișnuit de scăzute ale suprafeței oceanului în aceeași zonă a Pacificului și prin intensificarea vânturilor predominante de suprafață. Cele două fenomene pot influența diferit vremea și regimul precipitațiilor la nivel global.

ANM arată că un ocean și o atmosferă mai calde pot furniza mai multă energie și umezeală pentru dezvoltarea fenomenelor meteorologice extreme.

Printre acestea se află valurile de căldură și episoadele cu precipitații abundente.

Informarea nu reprezintă însă o prognoză potrivit căreia România va fi afectată direct de toate aceste fenomene.

Efectele El Niño diferă de la o regiune la alta, iar Organizația Meteorologică Mondială urmează să publice o nouă evaluare privind evoluția actualului episod.