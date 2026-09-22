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Prognoza meteo 22 septembrie. Vremea se răcește brusc, vin ploi, ninsori la munte și brumă

Prognoza meteo 22 septembrie. Vremea se răcește brusc, vin ploi, ninsori la munte și brumăVremea. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo, 22 septembrie. Începând de azi, o Masă de aer rece cuprinde toate regiunile, inclusiv cele din sud și sud-est, unde valorile termice vor înregistra scăderi semnificative. Vremea va fi rece pentru această perioadă la nivel național, iar în nord-vestul și centrul țării se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute.

Maximele termice la nivel național se vor încadra între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Temperaturile minime vor coborî până la 2…4 grade în depresiunile intramontane, ajungând la 13 grade pe litoral.

Prognoza meteo 22 septembrie. Vremea se răcește brusc, vin ploi, ninsori la munte și brumă

Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult noros și va ploua în zona montană, în Maramureș, precum și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei. Precipitațiile vor apărea local și în restul teritoriului. Cantitățile de apă vor fi de 2…10 l/mp, iar izolat pot depăși 15…20 l/mp.

Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină, mai ales în regiunile sudice. La altitudini de peste 1700 de metri se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În timpul nopții, aria ploilor se va restrânge treptat către zona centrală și cea de sud-est.

Intensificări ale vântului și condiții de brumă

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei în Oltenia și local în Muntenia, iar noaptea pe litoral, unde rafalele vor atinge 45…50 km/h. În zona montană înaltă, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor ajunge la 60…70 km/h în prima parte a intervalului.

prognoza meteo

prognoza meteo. sursă foto: chatgpt

Dimineața și noaptea se va forma ceață pe arii restrânse, iar spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de brumă în depresiunile intramontane.

Răcire accentuată și ploi în București

În Capitală vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara se vor semnala averse care pot acumula în general 5…10 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va prezenta intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, cu viteze la rafală de 35…45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 20…22 de grade, în timp ce minima va coborî la 8…10 grade.

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