Liderii principalului bloc din opoziția israeliană se vor reuni marți pentru a discuta posibilitatea constituirii unei majorități în urma alegerilor legislative recente, conform unui anunț făcut de liderul lor, Gadi Eisenkot, conform AFP.

„Liderii blocului pentru schimbare se vor reuni la Herzliya (nord-vest) pentru a discuta şi a coordona etapele următoare”, a transmis partidul Yashar într-un comunicat.

Întrunirea reprezintă prima discuție oficială după scrutinul din 27 octombrie. Rezultatele nu au oferit o majoritate clară nici pentru coaliția condusă de prim-ministrul în funcție, Benjamin Netanyahu, care a obținut 53 de mandate, nici pentru tabăra de opoziție condusă de centristul Gadi Eisenkot, care a acumulat 48 de mandate.

Negocierile pentru obținerea majorității absolute de 61 de locuri se desfășoară într-o discreție totală. O întrebare esențială vizează o eventuală colaborare între blocul de opoziție și listele arabe, care au obținut un număr record de 19 locuri în parlament.

Pozițiile din interiorul opoziției sunt divizate. Liderul de stânga, Yair Golan, susține o alianță cu partidele arabe, în timp ce liderul de dreapta, Avigdor Lieberman, s-a exprimat ferm împotrivă. Partidul Yashar a lăsat să se înțeleagă că respinge această idee fără a o exclude definitiv, iar orientarea partidului Împreună rămâne incertă.

În ciuda divergențelor, partidele din blocul opoziției au menționat că îl vor recomanda pe Gadi Eisenkot președintelui Isaac Herzog pentru poziția de prim-ministru. De asemenea, partidele arabe au sugerat că ar putea susține aceeași opțiune.

În cealaltă tabără, aliații de extremă dreapta ai premierului în funcție, Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir, intenționează să îl propună pe Benjamin Netanyahu. Aceeași direcție este susținută de partidul Shas, în timp ce poziția celuilalt partid ultra-ortodox nu a fost confirmată.

Președintele Isaac Herzog urmează să aibă întrevederi cu reprezentanții partidelor de miercuri după-amiază până joi seară, începând cu formațiunile care au primit cele mai puține mandate.

Conform cutumei politice din Israel, șeful statului îi va încredința mandatul candidatului care beneficiază de cel mai mare sprijin, ceea ce îl plasează pe Eisenkot ca primă opțiune probabilă.

Președintele are termen până pe 11 noiembrie pentru nominalizarea candidatului. Persoana desemnată va avea la dispoziție 28 de zile, cu o posibilă prelungire de 14 zile, pentru a alcătui o coaliție care să obțină votul de încredere al parlamentului. Dacă încercarea eșuează, mandatul poate fi acordat unui alt candidat pentru încă 28 de zile. În cazul în care blocajul persistă, mandatul revine parlamentului pentru o ultimă încercare de unificare a 61 de deputați. Dacă nici această etapă nu dă rezultate, Knesset-ul se dizolvă automat și se convoacă noi alegeri în termen de 90 de zile.