Inflația ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă în ultimele luni ale acestui an și ar putea ajunge la 7,4%, potrivit estimărilor specialiștilor Băncii Naționale a României. Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu a declarat că, în 2027, inflația ar urma să scadă treptat, iar spre sfârșitul anului viitor ar putea coborî la 3,7%, în apropierea țintei.

El a precizat că banca centrală estimează reluarea ciclului de reducere a dobânzii de politică monetară în jurul mijlocului anului viitor, pe măsură ce inflația va intra mai clar pe o traiectorie descendentă.

Cosmin Marinescu a afirmat că, în cursul acestui an, BNR a revizuit de mai multe ori prognoza de inflație, de fiecare dată în sens ascendent, pe fondul creșterii prețurilor produselor energetice.

„În acest an, am revizuit prognoza de inflație de mai multe ori, doar în sens ascendent, dată fiind creșterea prețurilor produselor energetice. Ne așteptăm la o reintensificare a inflației pe final de an, până la 7,4%. În 2027, în paralel cu acțiunea deficitului de cerere, sunt premise ca inflația să coboare spre sfârșitul anului la 3,7%, așa arată estimările noastre, adică în preajma țintei”, a declarat viceguvernatorul BNR.

Potrivit acestuia, reducerea dobânzii de politică monetară ar putea fi reluată în jurul mijlocului anului 2027, în condițiile în care inflația va reveni convingător pe traiectoria descendentă estimată de banca centrală.

Viceguvernatorul BNR a prezentat și o comparație regională privind evoluția inflației după adoptarea politicii de țintire a inflației. În România, în cei 21 de ani de aplicare a acestei strategii, inflația s-a situat peste țintă în 12 ani.

Prin comparație, în Cehia inflația a depășit ținta în cinci ani, în Polonia în șase ani, iar în Ungaria în zece ani.

„Din acest motiv, este important să ne referim totuși și la aspecte care nu ne sunt neapărat favorabile. Poate că este instructiv să menționez un bilanț elementar, din perspectivă regională, al eficienței politicii monetare. În România, în cei 21 de ani de la adoptarea politicii de țintire a inflației, în 12 ani inflația a rămas deasupra țintei. Comparativ, inflația s-a plasat deasupra țintei în doar cinci ani în Cehia, în șase ani în Polonia și în zece ani în Ungaria”, a explicat Cosmin Marinescu.

Cosmin Marinescu a afirmat că România are cea mai îndelungată și pronunțată tradiție inflaționistă din regiune și din Uniunea Europeană. În opinia sa, politica monetară nu poate fi considerată singura responsabilă pentru această situație, în condițiile în care deficitele bugetare au contribuit la menținerea inflației la niveluri ridicate.

„Știm deja de mult timp că România are cea mai amplă, neplăcută și, din păcate, dureroasă tradiție inflaționistă din regiune și, de fapt, din întreaga Uniune Europeană. Însă politica monetară nu poate fi sistematic vinovatul de serviciu. Indisciplina politicilor fiscal-bugetare, reflectată în deficite publice ample și recurente, poartă o răspundere importantă în legătură cu perpetuarea inflației înalte, care împovărează societatea”, a transmis viceguvernatorul BNR.

Oficialul a mai spus că politica monetară a BNR a rămas staționară în ultimii doi ani și jumătate, perioadă în care banca centrală a urmărit să răspundă cu prudență și predictibilitate șocurilor succesive care au afectat economia.

Totodată, el a anunțat că BNR pregătește o analiză a strategiei de politică monetară, cu scopul de a identifica posibilități de eficientizare.

Cosmin Marinescu a atras atenția asupra riscului de prociclicitate, explicând că politica monetară nu trebuie să amplifice dezechilibrele economice. El a făcut referire la relaxarea politicii monetare din 2024, în contextul expansiunii bugetare și al perioadei electorale, dar și la necesitatea prudenței în actualul context economic, marcat de evoluții cu caracter recesionist.

„Este esențial să evităm capcana prociclicității. Aceasta înseamnă ca politica monetară să nu pună gaz pe foc, așa cum s-a întâmplat în 2024, prin relaxarea politicii monetare în plină efervescență bugetară și electorală, aș putea spune, totodată, este important ca politica monetară să nu pună sare pe rană atunci când economia suferă, așa cum se întâmplă în prezent, date fiind evoluțiile economice cu caracter recesionist”, a declarat viceguvernatorul.

Acesta a adăugat că Banca Națională manifestă precauție în privința reacțiilor la șocurile care afectează în prezent economia.

„Politica monetară staționară a BNR din ultimii doi ani și jumătate a căutat să întâmpine șocurile succesive cu prudență și predictibilitate. Uneori, a interveni mai puțin poate însemna mai bine pe termen lung”, a mai afirmat Cosmin Marinescu, la evenimentul ROINVEST, ediția a VII-a, organizat de News.ro.