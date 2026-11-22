George Simion a anunțat că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi prezentat luni, 23 noiembrie, în contextul dezbaterilor care continuă în România privind decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024. Liderul AUR a făcut anunțul duminică seară, într-un mesaj publicat pe Facebook, fără să precizeze cine va prezenta documentul, unde va avea loc evenimentul sau ce concluzii conține raportul.

„Cum Nicușor nu a mai prezentat nimic, Țara trebuie să meargă mai departe: Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat mâine seară”, a scris George Simion.

Anunțul readuce în atenție controversa privind anularea scrutinului prezidențial din 2024, precum și demersurile politice pentru publicarea unor documente și explicații referitoare la decizia CCR.

Anunțul lui Simion vine după declarații făcute anterior de liderul AUR privind pregătirea unui document referitor la anularea scrutinului din 2024. În octombrie, acesta vorbea despre un raport realizat de parlamentari din cadrul Comisiei pentru abuzuri, în legătură cu decizia autorităților de a anula procesul electoral.

Duminică, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că presupune că documentul anunțat de Simion este cel pregătit de Comisia pentru abuzuri din Camera Deputaților. Peiu a precizat însă că nu cunoaște în detaliu subiectul și că nu dorește să se pronunțe asupra unei chestiuni pe care a descris-o drept una de natură juridică.

Până la momentul anunțului, nu au fost făcute publice detalii despre conținutul raportului, metodologia folosită sau eventualele concluzii și recomandări.

Contextul deciziei Curții Constituționale rămâne central în dezbaterea privind raportul.

Alegerile prezidențiale din România au avut primul tur pe 24 noiembrie 2024. După ce rezultatele inițiale au fost confirmate, Curtea Constituțională a decis, la 6 decembrie 2024, anularea întregului proces electoral și reluarea scrutinului.

În motivarea deciziei, autoritatea constituțională a invocat nereguli care ar fi afectat corectitudinea procesului electoral, inclusiv aspecte privind campania online, utilizarea tehnologiilor digitale, influențarea alegătorilor și transparența finanțării campaniei.

Decizia a fost analizată ulterior și în cadrul unor proceduri internaționale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a examinat cererea formulată de Călin Georgescu împotriva României, însă a respins-o în februarie 2025. La rândul său, Comisia de la Veneția a analizat cadrul juridic și implicațiile anulării scrutinului, în raport cu principiile electorale și standardele democratice.

Prezentarea raportului anunțată pentru 23 noiembrie ar putea readuce în prim-plan discuțiile politice și juridice privind anularea alegerilor prezidențiale.

Conținutul documentului, argumentele invocate și eventualele recomandări vor putea fi evaluate după publicarea acestuia.