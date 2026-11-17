Președintele AUR, George Simion, solicită înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice modul în care au fost folosite autoturismele și angajații Serviciului de Protecție și Pază (SPP) în legătură cu nunta fiicei lui Ilie Bolojan.

Potrivit unor informații publicate de Gândul, Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, și soțul său, Gabriel Traian, ar fi fost preluați de la Aeroportul Oradea cu un Volkswagen Touareg utilizat de echipa SPP care îi asigură protecția lui Ilie Bolojan.

George Simion a cerut verificarea folosirii resurselor instituției și a criticat ceea ce consideră a fi o utilizare a mijloacelor statului în scopuri personale.

„Domnul Bolojan este acel reformator care, de fapt, nu vrea să facă nicio reformă și nicio tăiere reală din cheltuielile inutile ale statului, pentru că este susținut de o camarilă, de o grupare de interese și sper să se afle adevărul”, a afirmat liderul AUR.

Simion a propus, de asemenea, constituirea a două comisii parlamentare de anchetă, solicitând PSD să susțină demersurile. Prima ar urma să analizeze folosirea resurselor administrative în legătură cu nunta fiicei lui Bolojan, iar cea de-a doua ar viza achizițiile realizate prin programul european SAFE.

„Propun celor de la PSD, la pachet, o comisie de anchetă cu privire la nunta fiicei domnului Bolojan și folosirea de resurse administrative și una referitoare la achizițiile din programul SAFE”, a mai declarat George Simion.

Liderul AUR a cerut și clarificări din partea miniștrilor privind o eventuală vânzare la bursă a unor participații deținute de stat în companiile publice.

Deocamdată, informațiile privind folosirea autoturismului și a personalului SPP în transportul invitaților sunt cele prezentate de sursa citată și nu a fost stabilit oficial dacă acțiunile s-au realizat cu încălcarea prevederilor legale sau a procedurilor interne ale SPP.