Deputatul Mihai Fifor, vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților, anunță că va solicita declanșarea unei anchete parlamentare pentru clarificarea informațiilor apărute în presă privind prezența unor agenți și autoturisme ale Serviciului de Protecție și Pază (SPP) la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan.

Fifor susține că imaginile și informațiile referitoare la eveniment ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizate resursele instituției.

Potrivit acestuia, militari ai SPP ar fi asigurat transportul unor invitați și manipularea bagajelor, activități despre care deputatul afirmă că trebuie verificate pentru a se stabili dacă se încadrau în atribuțiile legale ale serviciului.

„Militarii SPP nu sunt lacheii personali ai Baronului Bolojan! Sunt oameni care au depus un jurământ față de țară, care servesc statul român și care își desfășoară activitatea în baza legii, a regulamentelor militare și a ordinelor de serviciu”, a scris Mihai Fifor.

Deputatul invocă Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea SPP și susține că instituția are atribuții de protecție și pază, nu de asigurare a unor servicii private pentru familiile persoanelor protejate.

Fifor cere clarificări cu privire la cine a dispus folosirea mașinilor și a personalului, în baza căror ordine au fost desfășurate activitățile și dacă acestea au avut legătură cu misiunile legale ale instituției.

„În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților, voi solicita declanșarea unei anchete parlamentare la nivelul Comisiei, în limitele competențelor sale legale, pentru clarificarea tuturor acestor aspecte”, a anunțat deputatul.

Acesta amintește că articolul 3 din Legea nr. 191/1998 prevede controlul parlamentar asupra activității SPP și consideră că este necesară verificarea modului în care au fost utilizate resursele publice.

Mihai Fifor susține că, dacă se va constata că militari sau resurse ale statului au fost folosite în afara cadrului legal, persoanele responsabile trebuie să răspundă.