Jurnalistul Costin Andrieș a prezentat, într-o postare pe Facebook, informații despre o presupusă rețea de propagandă finanțată din Rusia, care ar avea legături inclusiv în România. Acesta face referire la documente apărute în Republica Moldova, potrivit cărora Natalia Morari ar primi lunar 500.000 de euro pentru susținerea unor activități media, și indică posibile conexiuni cu susținători ai AUR și ai lui Călin Georgescu.

În deschiderea mesajului, jurnalistul a formulat acuzații referitoare la sumele care ar ajunge la Natalia Morari și la presupusele legături ale acesteia cu persoane din România.

„«Natașa» Natalia Morari ia 500.000 de euro lunar de la Moscova pe care îi distribuie goarnelor rusești; rețeaua din România e formată din propagandiști ai AUR - desigur.”

Costin Andrieș a făcut referire la un document publicat la sfârșitul lunii octombrie de portalul Independent.md, prezentat drept parte a unui dosar penal. Potrivit informațiilor citate de jurnalist, documentul ar descrie o schemă de finanțare în care sunt menționați Natalia Morari, Ilan Șor, Veaceslav Platon și Vasile Tarlev.

„Un document apărut în spațiul public la 28 octombrie 2026, prezentat de portalul Independent .md drept parte dintr-un dosar penal, descrie o schemă prin care jurnalista moldoveană Natalia Morari ar primi lunar 500.000 de euro de la oligarhul fugar Ilan Șor, aflat la Moscova, pentru finanțarea unui holding de propagandă. Banii ar circula prin intermediul concubinului ei, Veaceslav Platon, alt oligarh fugar. În schemă este menționat și politicianul pro-rus Vasile Tarlev, fost premier comunist al Republicii Moldova.”

În continuarea postării, jurnalistul a prezentat scopul atribuit presupusei finanțări și a amintit măsurile adoptate de autoritățile române în cazul Nataliei Morari și al lui Vasile Tarlev. Acesta a menționat și faptul că informațiile referitoare la dosar nu au primit o confirmare oficială din partea procurorilor de la Chișinău.

„Scopul declarat în document ar fi susținerea unei mașinării de propagandă pe internet și rețele sociale, destinată destabilizării Republicii Moldova și readucerii ei sub influența Kremlinului. Morari și Tarlev au primit, în iulie 2025, interdicție de intrare pe teritoriul României și în Spațiul Schengen, din motive de securitate națională, potrivit anunțului Ministerului Afacerilor Externe de la București. Informațiile provin din scurgeri; Procuratura de la Chișinău nu a confirmat oficial existența sau conținutul dosarului.”

Un alt aspect abordat de Costin Andrieș privește Vox Academy, proiect educațional fondat de Natalia Morari la Chișinău. Jurnalistul susține că prin intermediul acestei instituții ar exista legături cu persoane din spațiul public românesc.

„«Natașa» are o rețea mare și în România, oameni pe care îi angajează prin «Vox Academy», o școală de la Chișinău de goarne rusești. Morari a fondat Vox Academy – Școală de Gândire și Leadership, un program de patru luni pentru adulți, lansat în 2026 la Chișinău, care se prezintă drept o platformă de «dezvoltare a gândirii critice», leadershipului și comunicării.”

În postare sunt menționate și numele unor jurnaliști români care ar fi figurat pe lista inițială a mentorilor academiei. Costin Andrieș susține că lista a fost ulterior eliminată de pe site-ul proiectului.

„Printre mentorii din România se numără jurnaliștii Marius Tucă, Ion Cristoiu, H.D. Hartmann și Oana Eftimie.

Lista inițială a mentorilor a inclus aceste nume; ulterior a fost eliminată de pe site-ul academiei. La proiect predau și persoane asociate cu anturajul lui Șor sau cu poziții anti-europene și anti-românești.” Jurnalistul a continuat prezentarea presupuselor legături din România, susținând că în jurul Nataliei Morari s-ar afla și susținători ai lui George Simion și Călin Georgescu. În acest context, a făcut referire la documentele publicate și la alte nume din spațiul media românesc.

„Rețeaua românească a natașei Morari e compusă din susținători ai lui George Simion (AUR) și ai lui Călin Georgescu. Documentele scurse o prezintă pe Morari ca pe o figură centrală a unui trust mediatic care propagă retorică favorabilă intereselor rusești, cu extensii în România prin intermediul acestor colaboratori. În materialele publice, numele lui Robert Turcescu apare, de asemenea, în contextul legăturilor mediatice ale lui Morari cu scena din București.”

Afirmațiile privind presupusa implicare a persoanelor menționate în activități de propagandă reprezintă acuzații prezentate în postare și nu sunt confirmate prin concluzii oficiale ale unei anchete.

În ultima parte a postării, Costin Andrieș a făcut referire la o stenogramă datată 31 iulie 2026, publicată de Independent.md. Potrivit jurnalistului, documentul ar surprinde o discuție între Gheorghe Gonța, Vlad Bilețchi și Anatolie Chirilov, în care este menționată o presupusă întâlnire a Nataliei Morari cu Dmitri Kozak, fost responsabil al Kremlinului pentru relația cu Republica Moldova.

„Stenograma din 31 iulie 2026 și legătura AUR. O stenogramă publicată ulterior de Independent.md, datată 31 iulie 2026, surprinde o discuție între Gheorghe Gonța, activistul AUR-ist Vlad Bilețchi (fost președinte al filialei AUR din Republica Moldova și partener politic al lui George Simion) și Anatolie Chirilov. În înregistrare, Chirilov afirmă că Morari s-ar afla la Moscova, «cu Kozak acum» – referire la Dmitri Kozak, unul dintre apropiații lui Vladimir Putin și fost responsabil al Kremlinului pentru dosarul Republicii Moldova. Întâlnirea menționată ar fi avut loc la domiciliul lui Gonța, în Codru.”

În continuarea mesajului, jurnalistul a prezentat explicația oferită public de Vlad Bilețchi în legătură cu discuțiile respective. Totodată, a amintit relația politică dintre acesta și George Simion, precum și situația juridică a lui Ilan Șor.

„Bilețchi a declarat public că discuțiile au fost glume despre acuzațiile de propagandă pro-rusă. Relația Simion–Bilețchi datează din perioada Platformei Unioniste «Acțiunea 2012» și s-a consolidat odată cu extinderea AUR în Republica Moldova.

În încheiere, jurnalistul amintește situația lui Ilan Șor, condamnat definitiv în Republica Moldova în dosarul fraudei bancare și aflat în Federația Rusă. Numele acestuia apare în documentele publicate în legătură cu presupusa finanțare a proiectelor media asociate Nataliei Morari.