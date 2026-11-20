Relațiile diplomatice dintre Federația Rusă și România cunosc un nou episod tensionat, după ce autoritățile de la Moscova au decis să îl convoace pe ambasadorul român Cristian Istrate. Motivul nemulțumirii exprimat de partea rusă îl reprezintă hotărârea Bucureștiului de a nu elibera vize de intrare pentru delegația de tineri sportivi ruși care aveau programată participarea la o competiție internațională organizată în România, conform TASS.

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a reacționat dur vineri, chemându-l pe reprezentantul diplomatic al țării noastre pentru a-i transmite nemulțumirea oficială. Diplomații ruși consideră că blocarea accesului tinerilor sportivi la Campionatul European de Taekwondo pentru cadeți este o măsură lipsită de temei.

„Am înaintat un protest ferm către România cu privire la refuzul nejustificat de a elibera vize de intrare echipei naţionale ruse, care urma să participe la Campionatul European de Taekwondo pentru băieţi şi fete cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani, care se desfăşoară la Bucureşti la sfârşitul lunii noiembrie”, a precizat ministerul într-un comunicat, potrivit TASS.

Oficialii români au confirmat convocarea ambasadorului Cristian Istrate la sediul diplomației ruse și au oferit explicații clare cu privire la temeiul legal și politic al acestei hotărâri. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) subliniază că emiterea documentelor de călătorie reprezintă un drept exclusiv al fiecărui stat, aplicat în conformitate cu normele interne și cu reglementările europene ale spațiului Schengen.

Potrivit instituției de la București, această hotărâre a fost luată după o analiză atentă a contextului geopolitic actual și reflectă poziția fermă a României față de războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Decizia ține cont și de riscurile directe la adresa securității naționale, printre care se numără atacurile asupra navelor din Marea Neagră și incursiunile repetate în spațiul aerian al României.

Reprezentanții MAE au ținut să puncteze că România nu acționează izolat, ci urmează linia adoptată de alți parteneri europeni și aliați în privința participării sportivilor din Rusia la evenimente internaționale.

“Măsura decisă în acest caz specific este în acord cu deciziile adoptate recent de alte state europene şi aliate care au restricţionat accesul sportivilor ruşi la competiţii organizate pe teritoriul naţional.

Federaţiile sportive decid regulile competiţiei, dar cine intră pe teritoriul naţional este o decizie care aparţine exclusiv României”, a adăugat ministerul.

Evenimentul sportiv în jurul căruia a izbucnit acest diferend diplomatic este Campionatul European de Taekwondo pentru cadeți, o competiție destinată sportivilor cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani. Întrecerea continentală urmează să fie găzduită de București în intervalul 26-29 noiembrie, însă delegația Federației Ruse nu va putea lua startul în urma deciziei autorităților române.