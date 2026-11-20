PRO TV ar fi renunțat, cel puțin pentru moment, la difuzarea emisiunii „Pe muchie de cuțit”, un format culinar filmat cu omul de afaceri Pescobar în rolul principal. Potrivit informațiilor publicate de Paginademedia.ro, reprezentanții postului nu ar fi fost mulțumiți de rezultatul filmărilor. Televiziunea nu a confirmat anularea producției, dar a transmis că deciziile privind difuzarea depind de strategia de programe.

Emisiunea „Pe muchie de cuțit”, pregătită de PRO TV ca adaptare românească a formatului internațional „Kitchen Nightmares”, nu ar mai urma să fie inclusă în grila de programe în perioada imediat următoare. Producția îl are ca protagonist pe Pescobar, cunoscut pentru afacerile sale din domeniul restaurantelor.

Potrivit Paginademedia.ro, proiectul ar fi fost oprit înainte de difuzare, după ce rezultatul filmărilor nu ar fi corespuns așteptărilor postului.

Sursele citate de Paginademedia.ro susțin că materialele realizate pentru „Pe muchie de cuțit” nu s-ar fi ridicat la standardele pe care PRO TV le impune producțiilor difuzate pe post.

Emisiunea fusese pregătită ca o adaptare a formatului internațional „Kitchen Nightmares”, însă, potrivit informațiilor apărute în presă, televiziunea ar fi decis să nu o introducă deocamdată în grilă.

Publicația a solicitat un punct de vedere oficial reprezentanților PRO TV, întrebând dacă producția a fost retrasă definitiv din planurile de difuzare.

În răspunsul transmis publicației Paginademedia.ro, reprezentanții televiziunii nu au confirmat că emisiunea a fost anulată definitiv.

PRO TV a explicat că stabilirea grilei de programe presupune mai multe etape și că finalizarea filmărilor nu garantează difuzarea imediată a unei producții.

„Strategia de programe este un proces complex, iar deciziile privind difuzarea producţiilor sunt luate în funcţie de contextul general şi de grila de programe. Filmarea unei producţii nu înseamnă neapărat că aceasta va fi difuzată imediat, iar în această primăvară, PRO TV le oferă telespectatorilor o gamă variată de conţinut.”

Răspunsul televiziunii nu stabilește o nouă dată de lansare pentru „Pe muchie de cuțit” și nici nu confirmă dacă emisiunea va mai ajunge pe post.

Pescobar, pe numele său real Paul Nicolae, este fondatorul Tavernei Racilor.

Omul de afaceri fusese ales pentru rolul principal al emisiunii „Pe muchie de cuțit”, proiectul prin care PRO TV pregătea o versiune românească a formatului „Kitchen Nightmares”.

Deși filmările au fost realizate, viitorul producției rămâne neclar. Informațiile privind nemulțumirea postului față de rezultatul acestora provin din sursele citate de Paginademedia.ro, în timp ce PRO TV nu a anunțat oficial anularea emisiunii.