PRO TV a prezentat joi grila de toamnă, care aduce modificări în unele dintre cele mai importante emisiuni ale postului și două producții noi, programate din 14 septembrie. Vocea României, MasterChef și Las Fierbinți revin în următoarele zile, în timp ce „Fără Urmă” și „Burlacii: Foc în Paradis” completează programul televiziunii.

Prezentarea noii grile a coincis și cu schimbarea conducerii PRO TV. Aleksandras Cesnavicius, care a ocupat funcția de CEO până la sfârșitul lunii, i-a predat ștafeta lui Christian Anting. Este a treia plecare din PRO TV din ultimele săptămâni. Principalele noutăți prezentate joi vizează însă programul de toamnă și producțiile care vor intra pe post începând din această săptămână.

Din 4 septembrie, sezonul 14 al emisiunii Vocea României începe la PRO TV și pe VOYO. Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu vor avea un avantaj nou în etapa audițiilor pe nevăzute.

Pe lângă butoanele Mute și Block, antrenorii vor putea folosi Butonul a doua șansă, care poate schimba o decizie luată în timpul audițiilor, anunță televiziunea într-un comunicat de presă.

MasterChef România începe un nou sezon pe 7 septembrie, de la ora 20:30.

Chiar din primul episod, 120 de concurenți vor găti în același timp, pentru prima dată într-un show de televiziune.

Noul sezon va include dueluri unu la unu, provocări, locații diferite și probe în care concurenții își vor testa talentul, gustul și creativitatea.

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu revin în emisiune, alături de Gina Pistol.

Un alt program important care revine în grila de toamnă este Las Fierbinți.

Din 10 septembrie, de la ora 20:30, serialul va fi difuzat la PRO TV și pe VOYO, cu noi situații pentru Celentano, Bobiță, Giani, Dorel, Gianina, Robi, primarul Vasile și celelalte personaje.

Din 14 septembrie, de la ora 20:30, PRO TV lansează „Fără Urmă”, un nou serial family drama construit în jurul secretelor, poveștilor de iubire și răzbunării.

Alex Calangiu, Aylin Cadîr, Adela Popescu, Mihai Constantin, Daniela Nane, Șerban Gomoi, Tiberius Zavelea, Sergiu Costache, Paul Ipate și Lucian Ghimiși fac parte din distribuție.

Tot pe 14 septembrie începe și „Burlacii: Foc în Paradis”, care va fi difuzat de luni până joi la PRO TV și pe VOYO. În reality show intră 13 concurenți ale căror relații se pot schimba de la o zi la alta.

Programul este prezentat de Adelina Pestrițu și va putea fi urmărit patru seri pe săptămână. Primul episod va fi difuzat pe 14 septembrie, de la ora 23:00.