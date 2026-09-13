Adelina Pestrițu urmează să apară la Pro TV în postura de prezentatoare a reality-show-ului „Burlacii: Foc în paradis”. Vedeta a petrecut cinci săptămâni alături de participanți, timp în care a descoperit povești de viață, conflicte, momente emoționante și situații care au pus la încercare sentimentele concurenților. Înaintea premierei, aceasta a oferit detalii despre experiența de la filmări și despre ceea ce îi așteaptă pe telespectatori.

Trandafirul reprezintă unul dintre cele mai importante simboluri ale emisiunii. Acesta poate decide soarta participanților în competiție, iar unul dintre burlaci a ales să îi ofere o astfel de floare chiar prezentatoarei.

„Dacă vorbim de acesta din mână, să știi că mi l-a oferit un burlac care a participat la «Burlacii: Foc în paradis». Este simbolul emisiunii și tocmai de aceea mi l-a oferit. Trandafirul este cel care te ține în competiție sau te poate da afară”, a povestit Adelina Pestrițu pentru Cancan.

Experiența din emisiune nu le-a adus tuturor participanților finalul pe care și l-au dorit. Unii au părăsit competiția fără să își găsească jumătatea, în timp ce alții au plecat cu speranța că au descoperit o persoană alături de care pot construi o relație.

„Da, au fost și concurenți care au plecat singuri acasă și dezamăgiți, dar au fost concurenți care au plecat cu inima plină și cu speranța că de data aceasta va fi bine. Este un reality show în care veți descoperi relații de dragoste așa cum vedeți în filme. Și nu exagerez când spun asta, dar trebuie să ne urmăriți începând din 14 septembrie să descoperiți”, a declarat prezentatoarea.

Vedeta a mărturisit că a încercat să le fie alături concurenților și să îi ajute ori de câte ori aceștia au avut nevoie de un sfat. Dincolo de rolul de moderator, și-a dorit să construiască o relație apropiată cu participanții și să le ofere sprijin în momentele dificile.

„Atât cât m-am priceput și eu, îmi place să ascult oamenii și să îi cunosc exact așa cum sunt ei, și dacă sfatul meu este binevenit și este cerut, de ce nu? Mi-am dorit foarte mult să fiu prietena lor, mai întâi de toate și dincolo de rolul de moderator al emisiunii”, a explicat Adelina Pestrițu.

Printre cele mai grele momente pentru Adelina Pestrițu s-au numărat despărțirile și eliminările concurenților. Unii dintre participanți și-au pus mari speranțe în aventura din Turcia, însă nu au reușit să își găsească partenerul dorit.

„Să-i văd plângând, să-i văd că pleacă acasă dezamăgiți și descurajați pentru că își puneau speranța ca în paradis să-și găsească jumătatea. Și s-au întâmplat atât de multe încât unii dintre ei, din păcate, au plecat acasă sau chiar au fost eliminați și, din păcate, nu au găsit perechea pe sufletul lor”, a mărturisit vedeta.

Adelina Pestrițu a vorbit și despre evoluția poveștilor din emisiune. Telespectatorii vor putea urmări nu doar momentele tensionate, ci și latura sensibilă a concurenților, poveștile lor personale și eforturile pe care le fac pentru a-și găsi dragostea.

„Dacă ar fi să fac o retrospectivă a celor întâmplate, să știi că sunt foarte multe lucruri. Vor descoperi situații limită, răsturnări de situație, oameni care luptă pentru ceea ce e al lor, care sunt dispuși să lupte cu toate armele pe masă, oameni pe care poate îi vor percepe ușor diferit la început, dar pe parcurs vor descoperi latura lor sensibilă, poveștile lor de viață, unele mai frumoase, altele mai puțin frumoase și vor descoperi niște oameni care chiar își pun toate speranțele în această aventură în care au pornit”, a spus prezentatoarea.

Experiența de la filmări i-a oferit vedetei și ocazia de a-și reconfirma anumite convingeri despre relații și sentimente. Poveștile participanților au făcut-o să creadă și mai mult în posibilitatea de a-și găsi fericirea, indiferent de obstacolele întâlnite pe parcurs.

„Sunt lucruri pe care să spunem că le știam, lucruri care s-au reconfirmat și, chiar urmărindu-i, mi-am dat seama că niciodată nu trebuie să renunți la a crede în iubire și la a crede că într-o zi o să fii fericit”, a transmis Adelina Pestrițu.

Noul reality-show de la Pro TV promite povești de dragoste, aventură, tensiuni și momente neașteptate. Primele imagini au stârnit deja interesul publicului, iar Adelina Pestrițu a declarat că este nerăbdătoare să urmărească producția și din postura de telespectator, după săptămânile petrecute alături de concurenți.

Emisiunea „Burlacii: Foc în paradis” va avea premiera pe 14 septembrie, la Pro TV.