International

Suspectul de terorism arestat la baza americană RAF Fairford din Marea Britanie, eliberat pe cauțiune

Suspectul de terorism arestat la baza americană RAF Fairford din Marea Britanie, eliberat pe cauțiunesursa: arhivă EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un bărbat cu dublă cetățenie, britanică și iraniană, reținut sub suspiciunea de a planifica un atac terorist în Marea Britanie, a fost eliberat pe cauțiune. Anunțul a fost făcut sâmbătă de către poliția antiteroristă britanică, în urma cercetărilor efectuate după un incident de securitate major la o bază aeriană militară administrată de forțele americane în Anglia, conform Reuters.

Suspectul de terorism arestat la baza americană RAF Fairford din Marea Britanie, eliberat pe cauțiune

Tânărul în vârstă de 25 de ani fusese reținut de autorități în cursul zilei de joi. Anchetatorii au desfășurat verificări în legătură cu un eveniment petrecut la sfârșitul săptămânii trecute în apropierea bazei RAF Fairford, din vestul Angliei. Obiectivul militar este utilizat în mod frecvent de bombardiere americane folosite în misiuni strategice.

În cadrul aceluiași incident au fost inițial reținuți alți cinci bărbați britanici, cu vârste între 20 și 30 de ani. Aceștia au fost identificați lângă trei autoutilitare în apropierea obiectivului militar și au fost cercetați pentru posibile infracțiuni teroriste și dețineri de substanțe explozive.

sursa: captură video

Eliberări sub condiții stricte și piste către un stat străin

Cei cinci suspecți reținuți inițial au fost lăsați în libertate fără a fi puși formal sub acuzare, dar poliția i-a plasat sub cauțiune „în condiții stricte”. Ulterior, și suspectul cu dublă cetățenie a primit permisiunea de a părăsi arestul sub aceeași măsură preventivă.

Echipele antiterorism au descris investigația drept una extrem de complexă. Anchetatorii analizează posibilitatea ca acțiunile de la baza militară să fi fost influențate sau susținute de un stat străin.

Prim-ministrul Andy Burnham a făcut referire la această ipoteză, declarând public faptul că „ar putea exista o legătură cu Iranul”.

Rolul bazei RAF Fairford în conflictele din Orientul Mijlociu

Amplasată la o distanță de aproximativ 160 de kilometri vest de Londra, baza RAF Fairford reprezintă un punct strategic cheie pentru operațiunile aeriene americane. Unitatea militară a fost folosită intens în decursul deceniilor de conflicte din Orientul Mijlociu, inclusiv pentru lansarea de raiduri aeriene împotriva unor ținte din Iran.

Stiri calde

23:55 - Actorii Matthew McConaughey și Woody Harrelson, din nou în centrul unui mister de familie. De ce refuză testul ADN
23:45 - Suspectul de terorism arestat la baza americană RAF Fairford din Marea Britanie, eliberat pe cauțiune
23:33 - Predicția făcută acum zeci de ani despre inteligența artificială. Cum ar putea ajunge oamenii să trăiască alături de ...
23:20 - Cât pot câștiga românii care aleg să îngrijească vârstnici în Germania. Salariile au crescut semnificativ
23:10 - Avertismentul lui Kasianov pentru Occident. Strategia prin care Vladimir Putin vrea să câștige războiul de uzură
22:58 - AUR merge la consultările de la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu îl acuză pe Nicușor Dan de divizarea românilor
22:45 - Cum cureți salteaua acasă și elimini mirosurile neplăcute. Două metode care nu necesită produse scumpe
22:34 - De ce unele zile par mai lungi decât altele. Legătura surprinzătoare cu nucleul Pământului

HAI România!

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul ar scădea”

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul...

Proiecte speciale