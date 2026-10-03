Un bărbat cu dublă cetățenie, britanică și iraniană, reținut sub suspiciunea de a planifica un atac terorist în Marea Britanie, a fost eliberat pe cauțiune. Anunțul a fost făcut sâmbătă de către poliția antiteroristă britanică, în urma cercetărilor efectuate după un incident de securitate major la o bază aeriană militară administrată de forțele americane în Anglia, conform Reuters.

Tânărul în vârstă de 25 de ani fusese reținut de autorități în cursul zilei de joi. Anchetatorii au desfășurat verificări în legătură cu un eveniment petrecut la sfârșitul săptămânii trecute în apropierea bazei RAF Fairford, din vestul Angliei. Obiectivul militar este utilizat în mod frecvent de bombardiere americane folosite în misiuni strategice.

În cadrul aceluiași incident au fost inițial reținuți alți cinci bărbați britanici, cu vârste între 20 și 30 de ani. Aceștia au fost identificați lângă trei autoutilitare în apropierea obiectivului militar și au fost cercetați pentru posibile infracțiuni teroriste și dețineri de substanțe explozive.

Cei cinci suspecți reținuți inițial au fost lăsați în libertate fără a fi puși formal sub acuzare, dar poliția i-a plasat sub cauțiune „în condiții stricte”. Ulterior, și suspectul cu dublă cetățenie a primit permisiunea de a părăsi arestul sub aceeași măsură preventivă.

Echipele antiterorism au descris investigația drept una extrem de complexă. Anchetatorii analizează posibilitatea ca acțiunile de la baza militară să fi fost influențate sau susținute de un stat străin.

Prim-ministrul Andy Burnham a făcut referire la această ipoteză, declarând public faptul că „ar putea exista o legătură cu Iranul”.

Amplasată la o distanță de aproximativ 160 de kilometri vest de Londra, baza RAF Fairford reprezintă un punct strategic cheie pentru operațiunile aeriene americane. Unitatea militară a fost folosită intens în decursul deceniilor de conflicte din Orientul Mijlociu, inclusiv pentru lansarea de raiduri aeriene împotriva unor ținte din Iran.