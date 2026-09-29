Președintele Comitetului Central al Arbitrilor din cadrul Federației de Fotbal din Turcia (MHK), Ferhat Gündoğdu, și alte șase persoane au fost reținute marți, 29 septembrie, în cadrul unei anchete privind presupuse nereguli în sistemul de arbitraj din fotbalul turc, potrivit publicației Hurriyet Daily News. Operațiunea a fost desfășurată simultan în patru provincii, la solicitarea Parchetului General din Istanbul.

Printre persoanele reținute se află oficiali și foști oficiali ai structurilor de arbitraj din Turcia. Ancheta vizează, potrivit autorităților, presupuse intervenții în stabilirea clasamentelor arbitrilor, desemnarea acestora la meciuri, procesele de evaluare și numire, precum și examinarea regulamentelor.

Pe lângă Ferhat Gündoğdu, în operațiune au fost reținuți Ferdi Karadoruk, președintele Asociației Arbitrilor Activi din cadrul TFF, Ahmet Şahin, fost vicepreședinte al MHK, și Yunus Yıldırım, fost membru al Comitetului Central al Arbitrilor.

Lista este completată de Sebahattin Şahin, membru MHK și responsabil TFF pentru educație și regiunea a patra, Alican Sağlar, responsabil al filialei din Istanbul a Asociației Arbitrilor și Observatorilor TFF, și Emre Kosif, președintele Comitetului Județean al Arbitrilor din Istanbul al aceleiași organizații.

Operațiunea a avut loc în Istanbul, Ankara, Elazığ și Manisa. Potrivit informațiilor publicate în Turcia, au fost efectuate percheziții la locuințele, locurile de muncă și birourile persoanelor vizate.

Dosarul este instrumentat de Parchetul General din Istanbul și a pornit de la declarația unui reclamant dată la 15 septembrie 2025. Investigația se referă la acuzații de hărțuire la locul de muncă și falsificare de documente oficiale.

Anchetatorii au utilizat, potrivit informațiilor prezentate de presa turcă, verificări din surse deschise, analize ale Biroului de investigare a infracțiunilor financiare (MASAK), date privind comunicațiile, declarații ale reclamanților și martorilor și rapoarte ale experților. Aceste elemente au stat la baza operațiunii desfășurate marți.

Autoritățile investighează inclusiv suspiciuni privind intervenții în modul în care sunt stabiliți arbitrii și în procesele de evaluare și desemnare. În această etapă, acuzațiile fac obiectul anchetei și nu reprezintă constatări definitive ale instanței.

Ancheta are loc pe fondul unor probleme recente care au afectat sistemul de arbitraj din Turcia. În 2025, Federația Turcă de Fotbal a anunțat rezultatele unei investigații privind pariurile sportive în rândul arbitrilor.

Potrivit datelor prezentate atunci de federație, verificările au vizat 571 de arbitri din ligile profesioniste. Dintre aceștia, 371 aveau conturi pe platforme de pariuri, iar 152 erau considerați jucători activi. 22 dintre arbitrii identificați activau în prima ligă, dintre care șapte arbitri principali și 15 arbitri asistenți.

În urma procedurilor disciplinare, 149 de arbitri au primit suspendări cuprinse între opt și 12 luni pentru încălcarea interdicției privind pariurile. Nu există, deocamdată, informații oficiale care să stabilească o legătură între ancheta privind pariurile și operațiunea desfășurată marți împotriva unor oficiali ai structurilor de arbitraj.

Ministrul turc al Justiției, Akın Gürlek, a declarat că autoritățile vor continua investigațiile pentru clarificarea acuzațiilor și pentru identificarea eventualelor responsabilități.

„Vom continua cu hotărâre lupta pentru un fotbal curat, astfel încât acuzațiile care subminează încrederea în fotbalul turc să fie clarificate, iar cei responsabili să fie aduși în fața justiției”, a transmis ministrul, potrivit relatărilor despre operațiune.

Investigația este în desfășurare, iar statutul juridic al celor șapte persoane poate evolua pe măsură ce procedurile judiciare avansează.