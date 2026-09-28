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Germania, învinsă de Grecia la debutul lui Jurgen Klopp, pe teren propriu

Germania, învinsă de Grecia la debutul lui Jurgen Klopp, pe teren propriu
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Din cuprinsul articolului

Echipa națională de fotbal din Germania a suferit prima înfrângere din mandatul lui Jurgen Klopp, după ce a pierdut cu 0-1 în fața Greciei, la Augsburg, în etapa a doua a fazei grupelor Ligii Națiunilor.

Germania a avut o singură fază la poartă

A fost primul meci disputat de naționala Germaniei pe teren propriu cu Klopp selecționer, însă reprezentativa gazdă nu a reușit să obțină nici de această dată victoria.

Germanii au controlat partida în ceea ce privește posesia, având mingea în aproximativ 75% din timpul de joc. Dominarea teritorială nu s-a transformat însă și în ocazii importante.

Germania și-a creat o singură mare șansă de gol, în timp ce Grecia a reușit să fie mai eficientă atunci când a avut oportunitatea.

Grecia s-a impus cu golul lui Kourbelis

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 75 de Dimitrios Kourbelis. Grecia a profitat de una dintre acțiunile sale ofensive și a păstrat avantajul până la final, obținând astfel trei puncte importante.

Presa germană a reacționat după rezultatul de la Augsburg. BILD a remarcat că Jurgen Klopp nu și-ar fi imaginat un asemenea debut pe teren propriu, în condițiile în care Germania venea după remiza, 1-1, cu Olanda.

Grecia fotbal nationala

Grecia fotbal nationala / foto: FB

Kicker a avut o analiză mai critică și a apreciat că rezultatul nu este nemeritat, subliniind dificultățile Germaniei în a găsi soluții împotriva defensivei Greciei.

Nicio victorie pentru Klopp, de când a preluat Germania

Pentru Jurgen Klopp, acesta a fost al doilea meci pe banca naționalei Germaniei. Selecționerul nu a obținut încă o victorie, după egalul cu Olanda și înfrângerea cu Grecia.

Germania va avea următoarea ocazie de a câștiga pe 1 octombrie, când va întâlni Serbia, pe teren propriu, de la ora 21:45. Serbia a pierdut primele două meciuri din grupă, ambele cu 1-2, în fața Greciei și Olandei.

Prima acțiune a lui Klopp la națională se va încheia pe 4 octombrie, când Germania va juca în deplasare cu Grecia.

Pentru această perioadă, Klopp a convocat 44 de jucători, împărțiți în două loturi. Primul a fost utilizat în partidele cu Olanda și Grecia, iar al doilea urmează să fie folosit în confruntările cu Serbia și în returul cu Grecia.

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