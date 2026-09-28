Călin Georgescu contestă sechestrul pus de DIICOT pe vila sa din Mogoșoaia, măsură dispusă în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Cei doi avocați ai lui Călin Georgescu pregătesc documentele necesare, iar contestația împotriva măsurii asigurătorii urmează să fie depusă luni, 28 septembrie. Sechestrul a fost instituit pentru garantarea recuperării unui prejudiciu estimat de anchetatori la 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a fost ridicat de procurorii DIICOT pe 21 septembrie și dus la vila din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții. Ulterior, el a fost reținut pentru 24 de ore.

La 23 septembrie, Tribunalul București a respins cererea procurorilor de arestare preventivă și a dispus plasarea lui Călin Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile. Aceeași măsură a fost luată și în cazul lui Ionel Rusen. Decizia nu este definitivă.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit, printre altele, o legitimație prezentată drept „diplomatică”, pe numele lui Călin Georgescu, care aparent ar fi fost emisă de Ordinul Cavalerilor de Malta.

În mașina fostului candidat a fost găsit și un aparat de bruiaj, denumit „rabbler”, despre care surse judiciare au precizat că ar fi fost folosit pentru blocarea interceptării și înregistrării unor conversații.

Dosarul a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost prejudiciat cu un milion de euro.

Potrivit informațiilor din dosar, Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu. Fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere care presupunea tranzacții cu metale prețioase.

Pentru derularea afacerii era necesară o linie de credit de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Leu să discute cu Ionel Rusen, prezentat drept un om de încredere.

Rusen i l-ar fi prezentat, la rândul său, pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, despre care anchetatorii spun că s-ar fi prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea creditului, omul de afaceri ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie utilizați pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu. Procurorii susțin că pentru această sumă ar fi fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Ulterior, Răzvan Leu ar fi transferat încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi spus că valoarea împrumutului ar putea crește până la 15 milioane de euro.

Creditul nu a mai fost acordat, iar omul de afaceri a solicitat restituirea celor 1,1 milioane de euro pe care îi plătise. Potrivit anchetei, banii nu i-ar fi fost restituiți.