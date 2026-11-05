Încă un avion cu destinația București a fost vizat de o amenințare cu bombă, joi, 5 noiembrie. Este vorba despre zborul Air Serbia JU102, care circula pe ruta Belgrad-București. Incidentul vine după ce o altă aeronavă, care venea de la Milano și avea 182 de pasageri la bord, a primit o amenințare similară înainte de aterizarea pe Aeroportul Henri Coandă.

Seria alertelor a afectat mai multe zboruri din Europa, unele aeronave fiind deviate sau escortate de avioane militare. Potrivit primelor informații, cel puțin 21 de aeronave au fost vizate de amenințări cu bombă în cursul zilei de joi. Numărul total al avioanelor afectate în ultimele 72 de ore a ajuns la aproximativ 30.

Potrivit actualizării transmise la ora 16:29, zborul Air Serbia JU102, care efectua cursa Belgrad București, a fost vizat de o alertă cu bombă în data de 5 noiembrie.

Acesta este al doilea avion cu destinația România care a primit o amenințare în cursul zilei. Anterior, o aeronavă care venea de la Milano, cu 182 de pasageri la bord, a fost vizată de o alertă similară.

Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul Otopeni, iar pasagerii au fost debarcați. Autoritățile au început verificările pentru stabilirea circumstanțelor în care a fost transmisă amenințarea.

Numărul incidentelor raportate a crescut pe parcursul zilei. Dacă inițial fuseseră anunțate 16 aeronave vizate, actualizarea de la ora 17:30 a ridicat bilanțul la cel puțin 21.

Pe lista cazurilor suplimentare au fost incluse trei aeronave la Madrid, un zbor Ryanair care circula de la Londra Stansted spre Cork, în Irlanda, și cursa Air Serbia Belgrad-București.

Primul incident semnalat joi a vizat un avion care efectua cursa Dublin-Roma. Aeronava a fost redirecționată și a aterizat în afara Parisului, fiind escortată de avioane militare. Ulterior, au fost raportate și alte amenințări în mai multe state europene.

Uniunea Europeană a activat mecanismul de schimb de informații privind securitatea aviației, după seria de amenințări care au vizat zboruri de pasageri în mai multe țări.

Decizia a fost anunțată joi de Comisia Europeană, potrivit informațiilor transmise de agenția Xinhua și preluate de Agerpres.

Comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, a vorbit despre situație în timpul unei conferințe de presă organizate la Dublin. Oficialul a arătat că este prea devreme pentru a stabili dacă incidentele au legătură între ele și că, până în prezent, nu există informații care să confirme implicarea unui atac cibernetic.

„Orice ameninţare la adresa civililor este inacceptabilă. Asigurarea siguranţei şi securităţii cetăţenilor rămâne o prioritate”, a declarat acesta.

Comisarul european a mai spus că instituțiile europene urmăresc evoluția situației și păstrează legătura cu statele membre afectate. Totodată, acesta a discutat cu Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) despre posibilele efecte ale incidentelor asupra securității transportului aerian.

Evaluarea amenințărilor, investigarea alertelor și stabilirea măsurilor de securitate revin în principal autorităților naționale, care colaborează cu aeroporturile, companiile aeriene și instituțiile responsabile de aplicarea legii.

Investigațiile sunt în desfășurare în țările afectate.

Un val de alerte false cu bombă a vizat joi cel puțin 12 zboruri și aeroporturi din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franța, Italia, Polonia, România și Spania.

Incidente similare au fost raportate și marți, când mai multe amenințări au determinat autoritățile să activeze măsuri extinse de securitate.