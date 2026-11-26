Premierul Luca Niculescu a anunțat că impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat începând cu 1 ianuarie 2027. Prezent la Forumul Bunei Guvernări, organizat de Romanian Business Leaders, șeful Executivului a prezentat o serie de măsuri destinate mediului de afaceri, printre care finanțări de 600 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de producție, cercetare și industria de apărare, derulate prin Ministerul Finanțelor până la sfârșitul anului.

Luca Niculescu a abordat, în fața reprezentanților mediului de afaceri, relația dintre administrația publică și sectorul privat, afirmând că activitatea instituțiilor trebuie evaluată și prin rezultatele obținute de cetățeni și companii.

"Ca jurnalist şi ca diplomat, am învăţat că neîncrederea nu apare doar acolo unde oamenii au păreri diferite. Apare mai ales acolo unde oamenii nu vorbesc aceeaşi limbă şi câteodată parcă vorbim limbi diferite. Adică la stat se vorbeşte despre proceduri, despre avize, despre hârtii. Foarte importante hârtiile, să nu le neglijăm. Dumneavoastră vorbiţi în cifre, vorbiţi în termene, vorbiţi în costuri, iar cetăţeanul, românii vor să vadă că lucrurile pur şi simplu funcţionează. Adică nu cred că au nevoie de atâta discuţie. Au nevoie de rezultate", a afirmat Luca Niculescu.

Una dintre cele trei teme propuse premierului de participanții la eveniment a vizat influența calității guvernării asupra competitivității economice și a costurilor de finanțare.

„Prima este legătura dintre calitatea guvernării, competitivitatea economiei şi costul capitalului, iar prima de risc este preţul neîncrederii. Acest preţ nu-l plăteşte doar statul, doar administraţia centrală. Îl plăteşte primăria care se împrumută pentru o staţie de epurare. Îl plăteşte antreprenorul. Dumneavoastră care luaţi credit pentru o linie de producţie. Aş spune că, de fapt, neîncrederea o plătim toţi, iar încrederea o câştigăm împreună", a declarat premierul.

Șeful Executivului a afirmat că România a reușit să obțină finanțări externe în valoare de 4,5 miliarde de euro la scurt timp după învestirea actualului Cabinet. Unul dintre obiectivele Guvernului este revenirea la perspectiva stabilă a ratingului de țară în maximum un an.

„Ca semn al încrederii, aş da o singură cifră, la două săptămâni după instalarea noului guvern, România a atras 4,5 miliarde de euro de pe pieţele internaţionale, în condiţii mai bune de guvernare. Am mai atras nişte fonduri de atunci, tot aşa, în condiţii destul de bune. Eu privesc asta, sincer, ca pe un semnal de încredere. Ne-am propus revenirea la perspectiva stabilă a ratingului în cel mult 12 luni. Deci agenţiile de rating vor veni aici în primele luni ale anului viitor", a spus Luca Niculescu.

În ceea ce privește construcția viitorului buget, Luca Niculescu a declarat că Executivul trebuie să continue reducerea deficitului bugetar, fără să ignore dificultățile cu care se confruntă populația și companiile.

"Trebuie să adoptăm bugetul, să fie un buget realist care să meargă pe această linie subţire. Adică, pe de o parte, să continuăm să reducem deficitul. Nu se poate să mergem în altă direcţie, dar pe de altă parte, să ţinem cont şi de nevoile oamenilor şi ale economiei. Venim după ani foarte grei. Este greu să spui că lucrurile merg în aceeaşi direcţie, că oamenii vor trebui să sufere şi mai mult", a declarat premierul Niculescu.

Totodată, șeful Guvernului a anunțat eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 1 ianuarie. Premierul a vorbit și despre discuțiile purtate cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai ANAF pentru identificarea unor măsuri mai eficiente de combatere a evaziunii fiscale.

"Pentru companii, cred că o veste bună este că de la 1 ianuarie va fi eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri. Adică nu putem să cerem să investiţi, să creaţi locuri de muncă, în timp ce vă impozităm indiferent de profitul realizat. Facem ordine în propriile cheltuieli. Combatem mai eficient evaziunea fiscală. Sunt zilnic în dialog cu ministrul Finanţelor şi cu cei de la ANAF pentru a găsi soluţii şi sunt soluţii pe care le-am identificat. Reducerea deficitului nu este suficientă. România are nevoie de o creştere economică şi de o economie mai competitivă", a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a vorbit și despre evoluția economiei românești în cele aproape două decenii de la aderarea la Uniunea Europeană. Acesta a recunoscut că persistă diferențe importante de dezvoltare în interiorul țării, în ciuda progreselor înregistrate în această perioadă.

„Şi în aproape 20 de ani de apartenenţă la Uniunea Europeană am făcut progrese extraordinare şi aş vrea să nu uităm niciodată, totuşi, să vorbim şi despre progresele pe care le-am făcut, că avem întotdeauna tendinţa să ne focalizăm pe fotografia de moment, ceea ce li se întâmplă multora. Dar cât de mult a crescut România în această perioadă, chiar dacă sigur şi o spun de fiecare dată, creşterile sunt inegale, chiar dacă există decalaje mari în această ţară, totuşi, creşterea este impresionantă", a spus premierul.

Luca Niculescu a afirmat că dezvoltarea producției interne, a cercetării și a exporturilor trebuie să reprezinte priorități ale economiei românești. În acest sens, Ministerul Finanțelor derulează până la sfârșitul anului programe de finanțare în valoare de 600 de milioane de euro.

"Deci trebuie să trecem de la o economie care cumpără mai mult decât produce la una care produce, livrează, inovează şi exportă. Şi până la sfârşitul acestui an, prin Ministerul Finanţelor derulăm finanţări de 600 de milioane de euro pentru capacităţi de producţie, cercetare, industrie de apărare, foarte important pentru românii din diasporă, pentru cei care vor să-şi deschidă o afacere aici în ţară", a declarat Luca Niculescu.

Șeful Executivului a abordat și negocierile privind următorul buget al Uniunii Europene. Potrivit acestuia, propunerea Comisiei Europene prevede o alocare de aproximativ 60 de miliarde de euro pentru România.

Premierul a afirmat că evaluarea utilizării fondurilor europene va trebui să țină cont nu doar de valoarea sumelor absorbite, ci și de reformele implementate și de rezultatele investițiilor.

„Există propunerea Comisiei Europene pentru România în viitorul buget al Uniunii de circa 60 de miliarde de euro. Vedem cum se aşează aceste fonduri şi după discuţiile din aceste zile de la Consiliul European, iar banii vor fi legaţi tot mai mult de obiective atinse, de reforme realizate. Adică va trebui să vorbim nu neapărat despre cât am absorbit, va trebui să vorbim despre ce rezultate concrete a produs această absorbţie", a mai declarat premierul Niculescu.

În discuțiile cu antreprenorii, Luca Niculescu a afirmat că facilitățile fiscale nu reprezintă întotdeauna principalul criteriu în baza căruia investitorii aleg o țară.

Funcționarea instituțiilor publice, infrastructura, costurile energiei și disponibilitatea personalului calificat se numără, potrivit premierului, printre factorii care influențează deciziile de investiții. Acesta a vorbit și despre importanța aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), atât pentru atragerea capitalului, cât și pentru îmbunătățirea activității administrației publice.

„Deci ei vor un stat care funcţionează, caută instituţii competente, caută oameni cu care pot dialoga, evident, oameni care îşi respectă angajamentele, caută infrastructură, în ultima vreme caută energie la preţuri competitive, caută forţă de muncă bine pregătită. Deci acum pledez din nou pentru o cauză pe care o ştiu. Aderarea României la OECD, care sper că se va întâmpla curând, este în acest context foarte importantă, dar nu este un punct final. Este startul unei noi etape, pentru că ce vreau cel mai mult de la această aderare este să ne îmbunătăţească, sigur, dincolo de faptul că va aduce investiţii mai bune, să ne îmbunătăţească capacitatea administrativă, pentru că este o foarte bună şcoală de guvernare şi sper să ştim să profităm de ea", a mai declarat premierul.

Luca Niculescu a analizat competitivitatea economiei și din perspectiva relațiilor internaționale, în contextul competiției dintre Statele Unite și China pentru resurse, tehnologie și capacități industriale.

Premierul a susținut că statele europene trebuie să își coordoneze acțiunile și a invocat importanța pieței comunitare pentru exportatorii români, precum și avantajele României în materie de securitate.

„Statele Unite şi China concurează pentru tehnologie, materii prime, capacităţi de producţie. Europa poate ţine pasul dacă acţionează împreună, adică dacă noi, statele europene, acţionăm împreună. Avem 70% din exporturile României care merg în Uniunea Europeană. Este piaţa noastră cu aproape 450 de milioane de consumatori şi vreau să fim tot mai prezenţi în această piaţă. Şi, desigur, pentru orice investitor, securitatea este esenţială. Apartenenţa la NATO, parteneriatul cu Statele Unite, rolul nostru la Marea Neagră sunt atuuri importante ale României", a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a declarat că intenționează să schimbe modul în care este evaluată activitatea instituțiilor statului. Printre criteriile propuse se numără timpul necesar eliberării documentelor solicitate de cetățeni și durata procedurilor de autorizare pentru companii.

Rezultatele evaluărilor ar urma să fie publicate periodic.

„Am evaluat multă vreme activitatea instituţiilor prin numărul de documente produse, de proceduri îndeplinite, prin procesul de execuţie a bugetului. Sigur, sunt repere importante, dar trebuie să măsurăm şi în chestiuni foarte concrete. Cât timp îi ia unui cetăţean să obţină un document, unei firme să primească o autorizaţie? Deci acestea sunt lucruri esenţiale. Deci ceea ce vreau este să introducem indicatori clari de performanţă adaptaţi instituţiilor, să evaluăm periodic rezultatele şi, evident, să le facem publice. Transparenţa este importantă şi, de asemenea, trebuie să ştim şi să recunoaştem performanţa, pentru că avem de multe ori oameni foarte buni în administraţia românească. Am avut ocazia să-i întâlnesc în anii aceştia în care am lucrat pentru a coagula forţele pentru aderarea la OECD. Sunt oameni foarte buni despre care vorbim foarte puţin", a declarat Luca Niculescu.

În încheierea intervenției sale, premierul a făcut referire la contribuția antreprenorilor, a angajaților din administrația publică și a românilor din diaspora, afirmând că activitatea Guvernului trebuie judecată în funcție de rezultatele obținute.