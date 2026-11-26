Loteria Română organizează joi, 26 noiembrie 2026, noi extrageri pentru toate cele șase jocuri loto, cu reporturi de peste două milioane de lei la Loto 6/49 și Joker. La tragerile precedente, desfășurate duminică, 22 noiembrie, au fost înregistrate 25.114 câștiguri, a căror valoare totală a depășit 2,38 milioane de lei.

Jucătorii care participă la extragerile de joi au la dispoziție premii importante la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cele mai mari sume sunt puse în joc la categoria I a jocurilor Joker și Loto 6/49.

La Joker, reportul acumulat la prima categorie a depășit 2,63 milioane de lei, echivalentul a peste 492.500 de euro. În cazul jocului Noroc Plus, suma disponibilă la categoria I este de peste 159.400 de lei (29.800 de euro).

La 6/49, reportul pentru marele premiu a ajuns la peste 2,38 milioane de lei, respectiv peste 445.400 de euro. La Noroc, valoarea cumulată a reporturilor depășește 1,38 milioane de lei (259.300 de euro). Pentru extragerea 5/40 de joi, la categoria I sunt disponibili peste 893.500 de lei (167.000 de euro), în timp ce reportul de la categoria a II-a depășește 63.200 de lei (11.800 de euro).

La Super Noroc, suma acumulată din reporturi a depășit 581.300 de lei, echivalentul a peste 108.600 de euro.

Cel mai recent câștig de categoria I la 6/49 a fost înregistrat la extragerea din 12 noiembrie 2026. Valoarea premiului a fost de 5.226.582,80 de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro.

Biletul câștigător a fost achiziționat de la agenția loto 40-020 din Călărași. Acesta a costat 32,50 de lei și a conținut trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc.

A fost cel de-al patrulea premiu de categoria I acordat în cursul acestui an la Loto 6/49.

Anterior, marele premiu al aceluiași joc a fost câștigat la extragerea din 22 octombrie 2026, când valoarea acestuia a fost de 17.760.754,40 lei.