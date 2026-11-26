Studenții din Uniunea Europeană vor plăti în continuare taxe de școlarizare mai mari decât cetățenii britanici la universitățile din Marea Britanie, potrivit declarațiilor făcute de premierul Andy Burnham în Parlament. Londra și Bruxelles-ul au la dispoziție încă șase luni pentru a conveni asupra tarifelor, după ce subiectul a rămas nerezolvat la summitul de vineri, relatează Politico.

Taxele universitare aplicate cetățenilor europeni reprezintă principalul punct asupra căruia Marea Britanie și Uniunea Europeană nu au ajuns la un consens în cadrul negocierilor privind noul acord bilateral. După Brexit, cetățenii statelor membre ale UE care aleg să studieze în Marea Britanie au fost încadrați în categoria studenților internaționali. Excepție fac cetățenii irlandezi și persoanele care dețin statutul de rezident permanent în Regatul Unit.

În aceste condiții, europenii pot ajunge să achite peste 30.000 de lire sterline anual pentru studiile universitare, în timp ce taxa aplicată studenților britanici este plafonată la 9.790 de lire sterline.

Reducerea costurilor de școlarizare pentru cetățenii europeni a fost una dintre solicitările Bruxelles-ului în negocierile privind relansarea relațiilor cu Regatul Unit.

Acordul convenit vineri la Bruxelles a vizat și simplificarea controalelor pentru produsele alimentare și băuturi, comerțul cu emisii și introducerea unui program de schimb reciproc destinat tinerilor. Potrivit informațiilor apărute în contextul negocierilor, reprezentanții UE au solicitat aplicarea acelorași tarife pentru studenții europeni și cei britanici. O taxă anuală de aproximativ 12.000 de lire sterline a fost vehiculată drept posibilă soluție de compromis.

În timpul sesiunii parlamentare de întrebări adresate prim-ministrului, lidera opoziției, Kemi Badenoch, i-a cerut lui Andy Burnham să clarifice dacă exclude egalizarea taxelor universitare. Premierul a confirmat că Bruxelles-ul a formulat această solicitare, dar a respins posibilitatea acceptării ei.

„În ceea ce priveşte acordul, onorabila doamnă se referă la poziţia de negociere europeană, care nu este poziţia de negociere britanică”, i-a răspuns el. „Acest lucru nu a fost pus pe masa negocierilor şi nu va fi pus pe masa negocierilor”, a declarat premierul.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al șefului Guvernului britanic a declarat: „Ambele părţi au convenit să negocieze un acord reciproc, iar orice acord ar trebui să fie în interesul nostru naţional”.

Veniturile obținute din taxele achitate de studenții internaționali reprezintă o componentă importantă a finanțării majorității universităților din Regatul Unit.

O eventuală reducere considerabilă a tarifelor pentru cetățenii europeni ar putea genera pierderi anuale de sute de milioane de lire sterline pentru instituțiile de învățământ superior.

Întrebat de Kemi Badenoch dacă Executivul britanic intenționează să compenseze eventualele pierderi ale universităților, Andy Burnham a răspuns că acordul cu Uniunea Europeană privind taxele de școlarizare „nu a fost încheiat”. Premierul a reafirmat că aplicarea măsurilor stabilite la summitul de vineri nu va fi condiționată de rezultatul negocierilor privind costurile studiilor universitare, în ciuda poziției diferite exprimate de oficialii europeni.

Burnham a invocat și declarațiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a descris negocierile referitoare la taxele universitare drept „un document separat” de acordul principal convenit la Bruxelles.

Premierul britanic a cerut Partidului Conservator să își clarifice poziția față de măsurile negociate cu Uniunea Europeană, invocând avantajele pe care acestea le-ar putea aduce companiilor și consumatorilor britanici.