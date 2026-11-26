Marea Unire serbată pe fugă de Regele Mihai. Ironia destinului crud al României de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial a făcut ca prima aniversare a Marii Uniri după recuperarea Ardealului să nu aibă nici măcar un strop de festivism și să fie umbrită de lupte politice.

Era vorba de prima bătălie dusă de bolșevici împotriva ultimelor redute democratice, miza fiind acapararea guvernului. Normal, țara fiind sub ocupație sovietică, lupta era inegală și a și fost pierdută definitiv, la 30 decembrie 1947, când locul pe hartă al României Mari este luat de Republica Populară.

Sărbătorim în fiecare an Ziua Armatei Române pe 25 octombrie în memoria bătăliei de la Carei, 21-25 octombrie 1944, când a fost eliberată ultima zonă a Transilvaniei ocupată de resturile trupelor hortyste.

Din punctul de vedere al aniversării Marii Uniri de la 1918, după 4 ani în care 1 decembrie a fost o zi a deplângerii, anul 1944 trebuia să readucă marea sărbătoare în atenția și sufletul românilor.

Dar după ani de război, război în care, oricât ne-am alinta interpretând și reinterpretând istoria, am fost înfrânți, aflați sub ocupație militară, bântuiți de foamete și tifos, românilor nu le ardea de festivism.

Așa că Mihai I, un rege depășit de graba evoluției evenimentelor, a organizat un Te Deum ”pe fugă” la Patriarhie și apoi fiecare și-a văzut de treabă.

Asta se vede din telegrama de presă reprodusă azi, continuând prin conținutul său călătoria prin modalitățile în care a fost celebrată de-a lungul timpului cea mai importantă zi din istoria noastră modernă, 1 Decembrie 1918.

Găsiți și un editorial – o nouă mostră care mă îndeamnă să realizăm cândva o istorie a pupincurismului românesc și a felului în care cuvinte meșteșugite au umezit și încălzit cultul personalității conducătorilor noștri, de la regi la președinții aleși - care arată că mai erau destui care-și legau de tânărul suveran speranțele ieșirii din crizele de tot felul. Finalul acestor speranțe îl cunoașteți.

Totuși, erau în 1944 premize ca zilei de 1 decembrie să i se acorde mai multă atenție. Regele era nepotul Întregitorilor, dar și moștenitorul celui care încurcase lucrurile atât de tare, iar în Guvern erau doi participanți activi la evenimentele din 1918, țărănistul Iuliu Maniu, fost lider în Partidul Național Român, organizator al Marii Adunări Naționale, și ”plugarul” Petru Groza, fost delegat la Alba Iulia.

Numai că nici ei nu aveau timp de aniversări: duceau lupta care avea să ducă la moartea unuia în gulag și la instalarea cruntului regim bolșevic de către celălalt.

Pe 23 august 1944, se instalase un nou guvern condus de generalul Constantin Sănătescu. Pe 4 noiembrie deja aveam un al doilea Consiliu de Miniștri Sănătescu, în care ponderea comuniștilor crescuse considerabil.

La sfârșitul lunii noiembrie, prin vocile lui Petru Groza, Lucrețiu Pătrășcanu și Gheorghe Gheorghiu-Dej, ”colegii” liberali și țărăniști erau atacați vehement.

Discuțiile erau dure și s-a făcut un armistițiu doar pentru câteva ore, cât a ținut Te Deum-ul, și apoi s-au reluat ostilitățile.

Pe 5 decembrie, Sănătescu renunță la luptă, dar nu apare încă un Guvern Groza. România își mai îngăduie un respiro – absolut inutil – formând un cabinet sub conducerea lui Nicolae Rădescu, până la 6 martie 1945.

Situația politică o găsiți într-un grupaj din 1944. Ce nu știau sau nu înțelegeau ziariștii ale căror texte le reproduc azi era că soarta României era pecetluită.

(telegramă agenție de presă)

Azi (1 decembrie 1944) la orele 11 s’a oficiat la Sfânta Patriarhie un Te-Deum pentru sărbătorirea alipirii Ardealului la Țara Mamă, prin actul istoric de la Alba Iulia, din 1918, alipire sărbătorită tradițional în fiecare an.

Au participat Casa M. S. Regelui, membrii guvernului, șefii misiunilor aliate, cavalerii ordinului „Mihai Viteazu“ și reprezentanții autorităților civile și militare.

O companie cu muzică și drapel a dat onorurile. După terminarea serviciului religios s-a vorbit trupei, care se afla adunată în careu în curtea Sf. Patriarhii.

La toate școlile și regimentele din Capitală s’a vorbit despre însemnătatea zilei.

(Editorial semnat de Al. Bogdan în Semnalul din 2 decembrie 1944)

Se împlinesc azi 26 de ani de la Unirea Transilvaniei. Sub presiunea evenimentelor, în toamna anului 1918, împăratul Austriei a dat o proclamație, prin care recunoștea popoarelor din imperiu, dreptul de a-și constitui guverne proprii.

La 12 octombrie 1918, comitetul executiv al partidului național se adună la Oradea și hotărăște să aducă la cunoștința Camerei ungare, că națiunea română se declară independentă. Șase zile mai târziu, reprezentanții românilor declarau acolo, în clocotul de mânie al parlamentului budapestan, că partidul național nu recunoaște îndreptățirea acelui parlament, dat fiind că numai comitetul executiv este în drept să trateze și să hotărască, în orice chestiune ce privește națiunea română.

Proclamația se încheia cu următoarele cuvinte:

Comitetul partidului se constitue în Consiliu național la Arad, în timp ce mari frământări agită Europa. Curente noui de idei apar și se produc ciocniri neașteptate. Revoluția se întinde asupra Budapestei. Consiliul național cere Budapestei să renunțe la orice autoritate asupra Transilvaniei și preia guvernarea provinciei.

După 2000 de ani de grea robie, românii ardeleni și-au fărîmițat astfel lanțurile. În Noembrie, un delegat al Consiliului sosește la Iași pentru a chema armata română.

La 1 Decembrie 1918 a fost convocată, la Alba Iulia, Marea Adunare Națională, la care au răspuns 1228 deputați, din 130 cercuri electorale. Aici, în cetatea cu vechi ziduri medievale, în acest loc unde Mihai Viteazul realizase pe vremuri, pentru o clipă, visul Unirii, s’a votat Unirea Românilor din Transilvania cu patria mamă.

Tot în Alba Iulia, în vechea reședință de principi ardeleni și mitropoliți români, în care plutea încă umbra lui Horia, Cloșca și Crișan, schingiuiți în turnul cetății, în care a stat închis și Crăișorul Avram Iancu, a avut loc în 1922, încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria.

În proclamația sa către popor, marele Rege a rostit cuvinte de o arzătoare actualitate: „Cu inima plină de dragoste și credință, mărturisesc dorințele sufletului Meu. Vreau ca țărănimea, stăpână pe veci pe ogoarele ce le-a dobândit, să le dea toată puterea de rodire în folosul ei și al binelui obștesc!

Aniversarea de azi a Unirii coincide cu noua desrobire a Ardealului, sub sceptrul M. S. Regelui Mihai I, demn urmaș al Lealului Monarh democrat de la 1918.

Suveranul cel tânăr pășește pe calea democratică a înaintașului său Ferdinand I, legând astfel firul tradiției de libertate și egalitate, în care poporul român și-a pus toată nădejdea și în care crede, prin însăși structura sa sufletească.

El, Mihai I, cu nume evocator de vitejie străbună, e simbolul viu al unității poporului românesc, iar gândul acestei unități, este cetatea spirituală în care neamul nostru rezistă de veacuri, înfruntând toate furtunile vremurilor.

(grupaj de informații politice de ultimă oră, făcând referire la întâlniri consumate pe 1 decembrie 1944)

Situația politică e staționară. Lucrurile nu s’au agravat, dar nici n’au pornit pe vreo cale de împăcare. Punctul de vedere al partidelor istorice, cari continuă încă să meargă mână în mână, e retragerea din guvern, lăsând întreaga răspundere a guvernării Frontului național democrat.

Eri (ieri), tinerii național-țărăniști și liberali au răspândit în Capitală memoriile celor două partide citite în Consiliul de miniștri și cari n’au putut apare în ziare.

Național-țărăniștii și liberalii susțin că atunci când s’a format primul guvern Sănătescu la 23 August a existat un program comun al celor patru partide. Programul n’a fost aplicat și dacă ar mai exista vreo posibilitate de colaborare în viitor ea n’ar putea avea loc decât pe baza unei stricte aplicări a programului inițial, rămas până acum necunoscut opiniei publice.

Liberalii sunt mai cruțați, atitudinea partidului liberal fiind, dealtfel, mult mai puțin intransigentă. Deci, partidele istorice vor să plece din guvern, dacă nu se aplică în totul programul inițial. Frontul ar vrea să continue colaborarea, cu condițiunea însă ca Ministerele Armatei și Internelor să treacă în lotul lui, cedând în schimb, eventual alte departamente.

D. Maniu nici nu vrea să audă despre o asemenea soluție. Au intervenit în ultimul moment unele elemente de împăciuire - de la socialiști - dar sunt slabe șanse.

Oficiosul național-țărănesc acuză azi Frontul că a sfărâmat conștient orice autoritate de Stat și că ne găsim pe panta anarhiei.

După atmosfera ce domnea azi, e aproape sigur că miniștrii național-țărăniști și liberali vor părăsi guvernul. În cazul acesta s’ar putea să avem sau un guvern de tehnicieni sub președinția d-lui general Rădescu - soluție mai puținprobabilă - sau un guvern al Frontului, înglobând toate partidele și grupările de stânga, sub președinția d-lui Petru Groza.

Un al treilea guvern general Sănătescu nu se mai întrevede. De altfel, azi după amiază, d. general Sănătescu se va prezenta M. S. Regelui în audiență în legătură cu criza politică.

Miniștrii liberali și național-țărăniști stau cu demisiile scrise în buzunar, dar nu le-au înaintat încă premierului. Poate până în asta seară, după audiența la Palat a premierului, care nu e exclus să-și depue demisia, să se cunoască precis situațiunea.