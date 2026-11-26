Andy Taylor, chitaristul care a contribuit la succesul internațional al trupei Duran Duran în anii ’80, a murit la vârsta de 65 de ani. Muzicianul avea cancer de prostată în stadiul patru, cu metastaze, diagnostic primit în 2018 și făcut public patru ani mai târziu.

Taylor a fost unul dintre muzicienii care au definit sonoritatea formației britanice, contribuind la piese devenite cunoscute în întreaga lume, precum „Rio” și „Girls on Film”. Vestea morții sale a fost primită cu mesaje de omagiu atât din partea familiei, cât și a foștilor colegi de trupă.

„Pentru întreaga lume, Andy a fost un chitarist strălucit, dar pentru noi a fost cel mai minunat soț, un tată iubitor și cel mai mândru bunic. A fost stâlpul familiei noastre. Indiferent de experiențele incredibile pe care i le-a adus muzica, familia a fost întotdeauna pe primul loc”, au transmis apropiații săi.

Reprezentanții Duran Duran au amintit că Taylor a făcut parte din povestea formației încă de la început și că a adus un stil aparte muzicii grupului. „A fost acolo chiar de la începutul poveștii noastre. Din momentul în care a sosit la Birmingham cu o chitară și o încredere de neclintit în ceea ce puteam deveni, a adus o energie de neșters și o atitudine inconfundabilă muzicii noastre”, au transmis foștii săi colegi.

Născut în 1961, în Cullercoats, într-o familie de pescari, Andy Taylor a început să învețe chitara la 11 ani. Unul dintre primii săi îndrumători a fost Dave Black, muzician care cântase în trupa lui David Bowie.

A renunțat la școală pentru a cânta în cluburi locale, iar în 1980 a răspuns unui anunț prin care Duran Duran căuta un chitarist. Anunțul fusese publicat în revista Melody Maker. Taylor povestea că, dintre aproximativ 40 de candidați, a fost ales după ce a demonstrat că știe să-și acordeze instrumentul și să cânte la el.

După venirea sa în trupă, iar apoi a solistului Simon Le Bon, formația a lansat „Planet Earth”, în 1981, și „Girls on Film”. Riff-urile de chitară ale lui Taylor au contribuit la identitatea pieselor, iar albumele „Rio” (1982) și „Seven and the Ragged Tiger” (1983) au consolidat succesul internațional al grupului. Muzicianul descria acea perioadă drept „un hobby scăpat de sub control”.

În 1985, în timpul unei pauze a trupei Duran Duran, Taylor a înființat The Power Station împreună cu basistul John Taylor și solistul Robert Palmer. Proiectul funk-rock a ajuns în Top 10 american cu piesele „Some Like It Hot” și „Get It On”.

În același an, chitaristul s-a întors alături de Duran Duran pentru înregistrarea melodiei „A View to a Kill”, inclusă pe coloana sonoră a filmului James Bond cu același nume, și a participat la concertul Live Aid. Ulterior, tensiunile din trupă și problemele personale legate de consumul de droguri au contribuit la decizia sa de a pleca.

Taylor a vorbit deschis despre acea perioadă, spunând că stresul și dependența de cocaină îl aduseseră aproape de o cădere nervoasă. După concertul Live Aid, a renunțat la alcool și droguri.

Cariera sa a continuat în afara formației. În 1986 a lansat albumul solo „Thunder”, realizat împreună cu Steve Jones, fost membru al trupei Sex Pistols. A lucrat și ca autor de cântece și producător, iar printre piesele la care a contribuit s-a numărat „Lost in You”, interpretată de Rod Stewart și lansată în 1988.

Formula clasică a trupei s-a reunit în 2000, iar patru ani mai târziu a lansat albumul „Astronaut”. Taylor a părăsit din nou formația în 2006, după moartea tatălui său, care fusese răpus tot de cancer. Muzicianul a trecut atunci printr-o perioadă dificilă, marcată de depresie.

După aproximativ un deceniu departe de scenă, a revenit la activitatea muzicală în 2019, când a lucrat în studio și a cântat alături de formația britanică Reef. În 2022, înainte ca Duran Duran să fie inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, Taylor a dezvăluit că fusese diagnosticat cu cancer de prostată în stadiul patru încă din 2018.

Deși relația cu foștii colegi nu a fost întotdeauna lipsită de tensiuni, chitaristul declara în 2022 că între ei nu există resentimente, ci „doar dragoste pură și respect pentru tot ce am scris, înregistrat și realizat împreună”.

Andy Taylor era căsătorit din 1982 cu Tracey Wilson. Cei doi aveau patru copii: Andrew, Georgina, Bethany și Isabella. În pofida diagnosticului, muzicianul spunea că muzica l-a ajutat să facă față bolii și să-și păstreze optimismul: „Am fost foarte norocos, mi-am trăit visul, iar faptul că fac muzică m-a ajutat să fac față pesimismului unei boli incurabile”.