O deplasare la Berlin pentru un eveniment al partidului său s-a încheiat tragic pentru Hubert Aiwanger. Politicianul german, în vârstă de 55 de ani, a fost găsit mort miercuri seară în camera hotelului Neuer Fritz din capitala Germaniei. Decesul a fost confirmat de Parchetul din Berlin, care a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzei și a circumstanțelor în care s-a produs.

Aiwanger ocupa funcțiile de vicepremier al landului Bavaria și ministru al Economiei. Autoritățile nu au comunicat deocamdată cauza morții și au precizat că nu pot oferi detalii despre împrejurările în care a fost descoperit trupul politicianului.

Un purtător de cuvânt al Parchetului din Berlin a explicat că informațiile privind locul și condițiile exacte în care a fost găsit nu pot fi făcute publice în această etapă a investigației, din motive legate de anchetă.

Poliția și procurorii din Berlin încearcă să stabilească ce s-a întâmplat în camera de hotel. A fost dispusă efectuarea unei autopsii, iar anchetatorii iau în calcul audierea unor persoane care ar putea oferi informații relevante.

Autoritățile au precizat că investigația urmărește inclusiv să stabilească dacă a existat vreo implicare din partea unei alte persoane. Până la finalizarea verificărilor, cauza decesului rămâne necunoscută.

Potrivit informațiilor relatate de agențiile de presă, Aiwanger se afla în capitala Germaniei pentru inaugurarea unui sediu al partidului Alegătorii Liberi. Acesta urma să susțină un discurs, însă și-a anulat participarea din motive medicale. Ulterior, a fost găsit fără viață în camera în care era cazat.

Vestea decesului a provocat o reacție puternică în conducerea landului Bavaria. Premierul Markus Söder a transmis un mesaj pe platforma X, în care a vorbit despre pierderea colegului său.

„Moartea bruscă a lui Hubert Aiwanger este o tragedie absolută”, a scris Söder, declarându-se profund șocat de cele întâmplate.

Hubert Aiwanger a devenit în 2008 liderul grupului parlamentar al formațiunii Alegătorii Liberi din Bavaria. Partidul a intrat în 2018 într-o coaliție de guvernare cu Uniunea Creștin-Socială (CSU), iar Aiwanger a preluat atunci funcțiile de vicepremier și ministru al Economiei.

În momentul decesului, acesta era una dintre figurile centrale ale formațiunii politice, pe care o conducea atât la nivel regional, cât și național.

Ancheta autorităților germane continuă, iar rezultatele autopsiei urmează să contribuie la clarificarea cauzei morții.