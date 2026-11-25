Noul sezon al documentarului „Cămătarii - Dosarul clanurilor” va fi disponibil pe Voyo din 2 decembrie, în timp ce membri ai familiei Cămătaru sunt vizați într-o anchetă DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, trafic de persoane și proxenetism. Procurorii au efectuat 45 de percheziții în București și în alte șase județe. Dosarul vizează inclusiv presiunile care ar fi fost exercitate asupra unor interpreți de muzică lăutărească.

Al doilea sezon al documentarului continuă investigația asupra lumii interlope din România și urmărește evoluția unor grupări, conflictele dintre acestea și intervențiile autorităților. Dacă primul sezon a prezentat originile și ascensiunea fraților Cămătaru, noua serie analizează perioada de după condamnarea acestora și schimbările produse în mediul infracțional.

Producția urmărește activitatea grupărilor Sportivilor și Văncică, relațiile dintre acestea și anchetele desfășurate de autorități. Un capitol este dedicat perioadei 2012–2013, marcată de conflicte între grupări rivale și de incidente care au atras atenția publică.

Anghel Damian, showrunner și regizor al documentarului, spune că noul sezon urmărește consecințele condamnării liderilor grupării Cămătaru și luptele pentru influență care au urmat.

„Dacă primul sezon a fost despre originile şi ascensiunea fraţilor Cămătaru, al doilea este despre consecinţe. Despre ce se întâmplă cu o lume infracţională atunci când liderii ei dispar, despre familiile care rămân în urmă, despre violenţa generată de lupta pentru putere, dar şi despre eforturile statului de a destructura aceste reţele. Cred că era important să ducem povestea până la capăt, tocmai pentru a înţelege fenomenul în ansamblul lui, dincolo de fascinaţia pe care astfel de personaje o pot genera. Ne propunem să documentăm o realitate complexă, cu toate perspectivele, contradicţiile şi consecinţele ei. Pentru că, în cele din urmă, Cămătarii nu este doar povestea unor oameni, ci şi povestea unei perioade din istoria recentă a României”, declară Anghel Damian.

Lansarea documentarului are loc în contextul unei noi anchete care vizează membri ai familiei Cămătaru. Procurorii DIICOT și polițiștii de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente au efectuat miercuri 45 de percheziții în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș.

Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism. În același dosar au fost puse în executare peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Potrivit unor surse judiciare, printre persoanele implicate se numără Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, și Vasile Balint, zis Sile Cămătaru. Pe lista persoanelor vizate se mai află Vasile Daniel Balint, zis Dani al lui Sile, fiul lui Sile Cămătaru, Mario Nuțu Balint, tot fiul acestuia, Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul, și Cezar Petcu, ambii gineri ai lui Nuțu Cămătaru.

Sursele judiciare îi mai menționează pe Vladimir Florin Șpac, zis Șpa, Radu Giovani Țuțu, zis Giovani, Ionescu Mohamed, zis Mohamed, și Nedelcu Giani Laurențiu, zis Giani.

Potrivit anchetatorilor, începând din 2025, în București și județul Ilfov ar fi acționat două grupări infracționale organizate, interdependente, cu membri comuni și legături de rudenie între participanți. Procurorii susțin că acestea ar fi urmărit să obțină bani prin preluarea controlului asupra activității profesionale a unor interpreți cunoscuți de muzică lăutărească. În același dosar sunt investigate perceperea unor taxe de protecție și exploatarea sexuală a unor persoane.

DIICOT susține că membrii grupărilor ar fi folosit intimidarea, constrângerile morale și amenințările cu violența pentru a-i determina pe artiști să accepte condițiile impuse.

„Din actele de urmărire penală a reieşit că, începând cu anul 2025, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, pe fondul unor interese financiare comune şi al legăturilor de rudenie dintre membri, s-au constituit şi au acţionat două grupuri infracţionale organizate, interdependente şi având membri comuni. Grupările de criminalitate organizată au urmărit obţinerea unor importante sume de bani prin preluarea controlului asupra activităţii profesionale a unor interpreţi de muzică lăutărească, cunoscuţi la nivel naţional, prin intimidare, constrângeri morale şi ameninţări cu acte de violenţă. În acelaşi scop, membrii acestora solicitau aşa-numite 'taxe de protecţie', sub pretextul furnizării unor servicii de pază, şi obţineau venituri din exploatarea sexuală a mai multor victime, determinate să practice prostituţia pe teritoriul Germaniei şi Elveţiei.

În ceea ce priveşte controlul asupra activităţii artiştilor, membrii grupurilor infracţionale au exercitat presiuni şi acţiuni de constrângere pentru a-i determina să accepte condiţiile impuse şi pentru a-i împiedica să colaboreze cu organizatori concurenţi. În acţiunile lor, suspecţii au valorificat autoritatea şi reputaţia unuia dintre lideri, cunoscut la nivel naţional pentru antecedentele sale infracţionale şi pentru mediatizarea unor fapte săvârşite cu violenţă. Teama generată de asocierea celorlalţi membri cu acesta era folosită ca mijloc de intimidare a artiştilor şi a persoanelor care intermediau contractarea acestora”, a transmis DIICOT.

Potrivit unor surse judiciare, printre persoanele care ar fi fost victime ale presiunilor se numără cântăreții Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.

Procurorii susțin că unii dintre suspecți ar fi fost plasați în apropierea artiștilor pentru a le supraveghea activitatea și pentru a verifica dacă respectă indicațiile privind participarea la evenimente organizate de grupare.

Anchetatorii descriu situații din sezonul estival 2026 în care mai mulți interpreți de muzică lăutărească ar fi fost constrânși să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival. Aceste evenimente ar fi concurat cu cele desfășurate în cluburile controlate de grupare.

„Astfel, pe parcursul sezonului estival 2026, mai mulţi interpreţi de muzică lăutărească au fost constrânşi, prin ameninţări cu acte de violenţă, să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival, întrucât acestea concurau cu activităţile desfăşurate în cluburile controlate de grupul infracţional. Totodată, în încercarea de a obţine monopolul asupra acestui segment de activitate, suspecţii au exercitat presiuni şi asupra unor persoane care intenţionau să intermedieze contractarea artiştilor”, potrivit anchetatorilor.

Procurorii susțin că participarea unor artiști la anumite spectacole ar fi fost condiționată de acceptarea unor prestații gratuite în cluburile controlate de grupare. Într-unul dintre cazurile investigate, un interpret ar fi fost determinat să cânte fără să primească bani sau pentru un onorariu mult mai mic decât cel obișnuit.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, pentru obţinerea unor foloase patrimoniale injuste, suspecţii condiţionau participarea unor artişti la anumite spectacole de acceptarea obligaţiei de a presta gratuit în cadrul evenimentelor organizate în cluburile aflate sub controlul grupului infracţional. De asemenea, prin acte repetate de constrângere psihică, ameninţări cu violenţe şi intimidări, coordonatorii grupurilor au determinat una dintre persoanele vătămate să presteze servicii muzicale în beneficiul acestora, în condiţiile stabilite unilateral, fără a primi vreo remuneraţie sau în schimbul unor onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obişnuit pentru prestaţii similare”, explică DIICOT.

În același dosar sunt cercetate și fapte de camătă. Potrivit DIICOT, persoanele care nu ar fi restituit împrumuturile la termen ar fi fost amenințate cu acte de violență.

Într-unul dintre cazurile descrise de anchetatori, un suspect s-ar fi deplasat la domiciliul unei victime pentru a-i cere un autoturism de lux în schimbul împrumutului, deși valoarea mașinii ar fi fost mult mai mare decât suma împrumutată.

„Într-o astfel de situaţie, unul dintre suspecţi s-a deplasat la domiciliul unei victime pentru a o determina să îi dea în schimbul împrumutului un autoturism de lux, de o valoare mult mai mare faţă de suma împrumutată”, precizează anchetatorii.

Acțiunea procurorilor a beneficiat de sprijinul Serviciului Investigații Criminale și al polițiilor sectoarelor 1–6, al inspectoratelor de poliție județene Brașov și Mureș, precum și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.