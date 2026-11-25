Din cuprinsul articolului Medicul Vladimir Mînăscurtă, un model pentru toți

Medicul ftiziopneumolog Vladimir Mînăscurtă a murit, după mai bine de cinci decenii de activitate în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din Chișinău. Anunțul a fost făcut de reprezentanții instituției medicale, care au transmis un mesaj de condoleanțe și au evocat contribuția sa la îngrijirea pacienților și la activitatea spitalului.

Vladimir Mînăscurtă a lucrat în cadrul instituției timp de peste 54 de ani. De-a lungul carierei, a ocupat funcția de șef de secție, a activat ca medic într-o secție clinică și a lucrat în biroul de internare.

Reprezentanții spitalului au amintit că medicul a fost apreciat pentru profesionalism, responsabilitate și modul în care se raporta la pacienți și colegi.

„A întâmpinat fiecare pacient cu răbdare, calm și respect, iar colegilor le-a oferit mereu sprijin și echilibru”, au transmis reprezentanții instituției.

Aceștia au mai arătat că plecarea medicului lasă un gol în colectivul spitalului, iar activitatea și modul în care și-a îndeplinit profesia vor rămâne în memoria celor care l-au cunoscut.

„Plecarea sa lasă un gol imens în inimile noastre, dar amintirea luminii și a demnității cu care și-a făcut datoria va rămâne vie”, se arată în mesajul de condoleanțe transmis de Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie.