A murit medicul Vladimir Mînăscurtă, care și-a dedicat peste 54 de ani Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologi
- Cristi Buș
- 25 noiembrie 2026, 09:41
Medicul ftiziopneumolog Vladimir Mînăscurtă a murit, după mai bine de cinci decenii de activitate în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din Chișinău. Anunțul a fost făcut de reprezentanții instituției medicale, care au transmis un mesaj de condoleanțe și au evocat contribuția sa la îngrijirea pacienților și la activitatea spitalului.
Vladimir Mînăscurtă a lucrat în cadrul instituției timp de peste 54 de ani. De-a lungul carierei, a ocupat funcția de șef de secție, a activat ca medic într-o secție clinică și a lucrat în biroul de internare.
Medicul Vladimir Mînăscurtă, un model pentru toți
Reprezentanții spitalului au amintit că medicul a fost apreciat pentru profesionalism, responsabilitate și modul în care se raporta la pacienți și colegi.
„A întâmpinat fiecare pacient cu răbdare, calm și respect, iar colegilor le-a oferit mereu sprijin și echilibru”, au transmis reprezentanții instituției.
Aceștia au mai arătat că plecarea medicului lasă un gol în colectivul spitalului, iar activitatea și modul în care și-a îndeplinit profesia vor rămâne în memoria celor care l-au cunoscut.
„Plecarea sa lasă un gol imens în inimile noastre, dar amintirea luminii și a demnității cu care și-a făcut datoria va rămâne vie”, se arată în mesajul de condoleanțe transmis de Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie.