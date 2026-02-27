A murit doctorul Eugen Brătucu. A fost prodecan al Facultății de Medicină Carol Davila
- Emma Cristescu
- 27 februarie 2026, 11:36
Comunitatea medicală din România a pierdut un reper de excelență. Prof. Univ. Dr. Eugen Brătucu, medic primar și profesor de chirurgie, a murit, lăsând în urmă un lung șir de contribuții remarcabile în domeniul medical și numeroase generații de specialiști pe care i-a format, a anunțat Colegiul Medicilor din București (CMB).
Doctorul Eugen Brătucu a murit
„Colegiul Medicilor din Municipiul București transmite sincere condoleanțe familiei Prof. Dr. Eugen Brătucu, profesor de chirurgie și mentor al generațiilor de medici.
Prin profesionalismul și devotamentul său, a influențat profund atât pacienții, cât și colegii din întreaga țară, fiind un reper de excelență în medicină. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în comunicatul oficial.
Prof. Brătucu și-a început cariera la Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic Caritas din București, sub îndrumarea Profesorului Dumitru Burlui. A parcurs toate treptele profesionale și academice, ajungând profesor universitar și conducător de clinică.
O carieră impresionantă
Din 1992, a coordonat Clinica de Chirurgie Generală a Spitalului Caritas, iar mai târziu a fost șef de clinică la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, unde a adus contribuții semnificative în dezvoltarea chirurgiei generale și oncologice din România.
A deținut numeroase poziții de prestigiu
Pe parcursul carierei, Prof. Brătucu a deținut numeroase poziții de prestigiu: prodecan al Facultății de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila”, membru titular al Academiei de Științe Medicale din 2009 și președinte al Societății Române de Chirurgie. A fost implicat activ în educația viitorilor medici, cercetarea științifică și dezvoltarea profesională a comunității medicale.
Prin pasiunea și dedicarea sa, Eugen Brătucu a rămas un simbol al excelenței în chirurgie, iar dispariția sa lasă un gol profund în rândul colegilor și pacienților care l-au cunoscut și apreciat de-a lungul anilor.
„Mi-a salvat tatăl de la moarte de două ori prin operație. Am vrut să mai trăiască peste 100 de ani… Am vorbit cu el ultima dată pe 12 februarie. Era bine… Dumnezeu să-l odihnească în pace, Prof. Dr. Eugen Brătucu. Un om și un medic care a schimbat vieți și va rămâne mereu în amintirea noastră.”
„Prof. Dr. Brătucu a fost mai mult decât titlurile pe care le avea, a fost un OM minunat care empatiza cu pacienții pe care îi salva, pe care îi încuraja. Mulțumesc, domnule profesor!”, au scris apropiații.
