A murit doctorul Eugen Brătucu. A fost prodecan al Facultății de Medicină Carol Davila

Comunitatea medicală din România a pierdut un reper de excelență. Prof. Univ. Dr. Eugen Brătucu, medic primar și profesor de chirurgie, a murit, lăsând în urmă un lung șir de contribuții remarcabile în domeniul medical și numeroase generații de specialiști pe care i-a format, a anunțat Colegiul Medicilor din București (CMB).

„Colegiul Medicilor din Municipiul București transmite sincere condoleanțe familiei Prof. Dr. Eugen Brătucu, profesor de chirurgie și mentor al generațiilor de medici. Prin profesionalismul și devotamentul său, a influențat profund atât pacienții, cât și colegii din întreaga țară, fiind un reper de excelență în medicină. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în comunicatul oficial.

Prof. Brătucu și-a început cariera la Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic Caritas din București, sub îndrumarea Profesorului Dumitru Burlui. A parcurs toate treptele profesionale și academice, ajungând profesor universitar și conducător de clinică.

Din 1992, a coordonat Clinica de Chirurgie Generală a Spitalului Caritas, iar mai târziu a fost șef de clinică la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, unde a adus contribuții semnificative în dezvoltarea chirurgiei generale și oncologice din România.

Pe parcursul carierei, Prof. Brătucu a deținut numeroase poziții de prestigiu: prodecan al Facultății de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila”, membru titular al Academiei de Științe Medicale din 2009 și președinte al Societății Române de Chirurgie. A fost implicat activ în educația viitorilor medici, cercetarea științifică și dezvoltarea profesională a comunității medicale.

Prin pasiunea și dedicarea sa, Eugen Brătucu a rămas un simbol al excelenței în chirurgie, iar dispariția sa lasă un gol profund în rândul colegilor și pacienților care l-au cunoscut și apreciat de-a lungul anilor.