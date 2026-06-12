În unele părți din Belfast, apărarea unei străzi sau a unei proprietăți a fost un mod de viață timp de decenii. Ca și în restul Regatului Unit, problemele legate de locuințe, coeziunea comunității și criminalitate au adus tensiunile legate de migrație la un punct culminant. Numai că, în Belfast, furia se poate transforma foarte repede în altceva. Ceva mai întunecat. Violența, scrie Daily Express.

Iar liderii comunității încearcă cu disperare să prevină izbucnirea unui alt „ciclu” de haos în Irlanda de Nord după oribilul atac cu cuțitul asupra lui Stephen Ogilvie.

Un migrant sudanez a fost acuzat că l-a înjunghiat în mod repetat pe Stephen Ogilvie în cap și în față.

Ron McDowell, liderul adjunct al partidului Traditional Unionist Voice, i-a implorat pe protestatarii mascați să nu arunce Shankill Road în haos.

Dar, câteva ore mai târziu, casele erau în flăcări, mașinile erau incendiate, iar oamenii erau evacuați în siguranță de către poliție.

Ron McDowell, care a făcut un tur al Shankill Road cu Daily Express, a declarat: „Spuneau că este o linie în nisip și «trimiteți-i înapoi». Nu vor problemele pe care le aduce imigrația”.

„Există o școală mică în zonă. Nu mergea prea bine, iar familiile de migranți vin în Belfast pe ușa din spate a Dublinului, ceea ce este un punct sensibil pe aici, deoarece localnicilor nu le place Dublinul, dar familiile erau cazate în hoteluri din tot orașul și erau transportate cu autobuzul la școală”.

„Familiile de migranți primesc uniforme cumpărate pentru ei. Nu este vina familiilor. Este vina politicienilor”, mai spune McDowell.

„Există un meniu special din motive culturale. Există un «ei și noi». Oamenii s-au săturat de asta.”

„Oamenii văd migranți care primesc case într-o zonă în care ei nu își pot permite o casă.

Pur și simplu nu mai cred în răspunsul politic.

Întotdeauna a existat o mentalitate de cetate asediată aici. Shankill nu și-a pierdut-o niciodată cu adevărat și cu siguranță a revenit acum și a revenit în forță.

Consilierul Ron McDowell a spus: „Aceștia sunt oameni militanți și au fost întotdeauna. Dar nu pot fi atrași într-un ciclu de violență. Atunci argumentul nostru nu câștigă.

Situația este exploatată de oameni din umbră. Cedam la proteste pașnice și mi s-a spus practic «pacea nu funcționează... pacea nu ne aduce nimic».”

„Era foarte clar că oamenii erau furioși. Voiau să se descarce. Personal, am fost devastat de violență.”

Secretarul pentru Irlanda de Nord, Hilary Benn, a declarat că „legea și ordinea vor reveni” pentru cei implicați în dezordinile în Irlanda de Nord în ultimele zile.

El a adăugat: „Nu putem permite ca cetățenii Regatului Unit, rezidenții Irlandei de Nord, să fie înfricoșați de acest tip de violență nechibzuită.”

Dorothy Evitt, în vârstă de 42 de ani, a vorbit pentru Daily Express despre haosul pe care l-a văzut marți seară. „Ea [o femeie dintr-o casă abordată de protestatari] strigă: «Am copiii aici, sunt albă». Și eu m-am gândit, ce naiba... Oamenii chiar clarificau [că nu erau migranți]. Apoi am văzut ușile deschizându-se «bum, bum, bum».”

„Spuneau «sunteți bine, sunteți bine» [familiilor albe]. Știau ce căutau. Aveau o agendă. Știau exact unde se mergeau”.

„Auzeam oameni strigând «închideți ușile, sunteți bine». Nu am susținut violența. Dar protestele... m-am bucurat.

Migrația a pus o presiune atât de mare asupra acestei zone. Este atât de rău. Atât de rău. Am o fiică de opt ani și nu are voie să se joace afară.”

Revolte au izbucnit și în alte părți ale Irlandei de Nord.

Miercuri seară, poliția a folosit tunuri cu apă în timp ce ofițerii erau loviți cu cărămizi și cocktailuri Molotov de protestatari macați cu cagule în comitatul Antrim.

Imaginile au arătat zeci de bărbați îmbrăcați complet în negru și purtând măști adunați pe strada Antrim, unde puteau fi văzuți smulgând cărămizi de pe proprietăți și zdrobind pavele cu barosuri pentru a crea proiectile pe care să le arunce asupra poliției.

Derek Waters, un pensionar care locuiește pe stradă de 30 de ani, a declarat: „A fost un protest normal, dar a devenit violent, a devenit urât. Erau în proteste la sensul giratoriu, dar poliția a venit să încerce să-i împiedice să ajungă la autostradă. Au distrus proprietățile oamenilor”.

„Apoi, casa de vizavi a fost incendiată. Au intrat prin efracție, au luat vehiculul vechi din spate și l-au scos pe stradă. Am văzut fum ridicându-se din clădire. Au aprins-o și pe aceasta.”

„Aceasta este a vecinului. Are 91 de ani. Bine că nu era nimeni în ea.”

Soția sa, Lorna, a adăugat: „Ne era frică să nu ne ia și mașina.”

„Ne-a fost foarte frică, deoarece poliția a întârziat destul de mult să-i împingă înapoi și ne temeam pentru casa noastră. Devenea foarte înfricoșător”.

„Nu ne deranjează protestele, dar nu și violența, nu e ceva la modă”, a mai declarat Lorna Waters.