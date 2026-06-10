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MAE: Trei familii de români, afectate de violențe în Belfast

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MAE: Trei familii de români, afectate de violențe în BelfastBelfast. Sursă foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că locuințele a trei familii de cetățeni români au fost vandalizate în urma violențelor produse în noaptea de 9 iunie în Belfast. Autoritățile române sunt în contact cu persoanele afectate, iar acestea se află în siguranță și intenționează să revină în România.

Trei familii de români, afectate de violențe în Belfast

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că reprezentanții oficiului consular al României din Edinburgh mențin legătura cu trei familii de cetățeni români ale căror locuințe au fost vandalizate în contextul incidentelor produse în capitala Irlandei de Nord.

Potrivit informațiilor transmise de instituție, cetățenii români afectați nu se află în pericol și și-au exprimat intenția de a reveni în țară în perioada următoare.

Conform datelor disponibile până în acest moment, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că nu există informații privind cetățeni români răniți în urma evenimentelor din Belfast.

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Totodată, autoritățile române continuă monitorizarea situației și păstrează contactul atât cu autoritățile locale, cât și cu reprezentanții comunității românești din zonă.

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MAE. Sursa foto: Arhiva EVZ

O familie a solicitat documente pentru întoarcerea în România

La nivelul Consulatului General al României la Edinburgh a fost înregistrată o solicitare pentru emiterea unui titlu de călătorie.

Cererea a fost formulată de părintele unui cetățean român minor care, în urma incidentelor recente, dorește să revină în România împreună cu familia.

Recomandări pentru românii aflați în Irlanda de Nord

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să respecte indicațiile transmise de autoritățile locale și să evite deplasările în zonele în care au loc manifestații sau incidente. Persoanele care se confruntă cu situații de urgență pot solicita asistență la numărul de telefon al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445.

Marți seară, Belfast a fost scena unor proteste violente în cadrul cărora sute de persoane, multe dintre ele având fețele acoperite, au atacat forțele de ordine și au incendiat mai multe vehicule.

Potrivit informațiilor relatate de Reuters și AFP, incidentele au avut loc pe fondul tensiunilor generate de un atac cu cuțitul atribuit unui refugiat sudanez.

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