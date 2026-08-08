Cod roșu. Alertă de călătorie în Spania. Risc de incendii în Valencia

Românii aflați în Spania, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară sunt avertizați cu privire la o situație de risc în Comunitatea Valenciană. Autoritățile locale au instituit cod roșu din cauza pericolului ridicat de producere și extindere a incendiilor de vegetație.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis sâmbătă o informare adresată cetățenilor români și precizează că, în acest moment, sunt active incendii de vegetație în localitățile Sierra Engarceran, Culla și Tirig, din provincia Castellón.

În condițiile actuale, autoritățile române le recomandă cetățenilor să nu se deplaseze în zonele în care incendiile sunt deja active sau în cele în care există un pericol iminent de izbucnire a unor noi focare.

MAE le cere românilor aflați în regiune să respecte întocmai indicațiile autorităților spaniole și să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția situației.

Informațiile și eventualele instrucțiuni transmise de autoritățile locale pot fi consultate pe platforma serviciului de urgență din Valencia: 112 Comunitat Valenciana.

MAE reamintește că cetățenii români care au nevoie de sprijin consular pot contacta Consulatul General al României la Valencia la următoarele numere:

+34 964.216 171 +34 964.216.172 +34 964.203.331 +34 964.203.234 +34 962.985.644 +34 962.985.278 +34 961.237.364

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), iar operatorii Call Center sunt disponibili permanent.

Pentru situații dificile, speciale și care prezintă caracter de urgență, românii pot apela și numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă verificarea periodică a informațiilor publicate pe pagina Consulatului General al României la Valencia și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

De asemenea, românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, disponibilă pentru informații și recomandări privind călătoriile.