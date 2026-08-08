România va avea parte, sâmbătă, de o vreme cu contraste puternice. În Banat, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei se menține canicula, cu temperaturi maxime de până la 37 de grade, în timp ce în mai multe regiuni sunt prognozate vijelii, averse torențiale și intensificări ale vântului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări Cod galben pentru fenomene meteorologice diferite, valabile pe parcursul zilei de 8 august.

Atenționarea Cod galben pentru val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic ridicat este valabilă sâmbătă, între orele 10:00 și 22:00, în Banat, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

ANM precizează că valul de căldură va persista în aceste regiuni, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 37 de grade.

O altă atenționare Cod galben, valabilă până la ora 23:00, vizează intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și nordul Dobrogei.

În aceste zone, rafalele vor ajunge la 50-70 km/h. Intensificări ale vântului sunt prognozate local și în vestul și sud-vestul țării, unde vitezele la rafală vor fi, în general, de 40-45 km/h și, izolat, vor depăși 50-55 km/h.

De la prânz și până la ora 22:00, sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică în jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei și, local, în zonele montane.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h și, pe arii restrânse, de peste 80 km/h. Fenomenele vor fi însoțite de averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat. În special în zonele montane, pe arii restrânse, se pot acumula 30-50 de litri pe metru pătrat.

Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile local și în restul Olteniei, Munteniei și Transilvaniei.

Capitala se află sâmbătă și duminică sub atenționare Cod galben pentru val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic ridicat. În același timp, pe parcursul zilei sunt așteptate și perioade de instabilitate atmosferică.

Până la ora 21:00, în București va persista valul de căldură, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 17 și 19 grade.

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt prognozate înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Sunt posibile averse care vor cumula 10-20 de litri pe metru pătrat și, izolat, peste 30 de litri pe metru pătrat, precum și descărcări electrice.

Pentru Capitală este valabilă, până la ora 22:00, și o atenționare Cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.

ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, mesajul poate fi actualizat, inclusiv prin emiterea unor avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).