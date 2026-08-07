Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins vineri avertizările de caniculă și instabilitate atmosferică, fiind emise noi coduri galbene și portocalii valabile pentru următoarele două zile. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade în vestul țării, iar în mai multe regiuni sunt așteptate vijelii, ploi torențiale și grindină.

Potrivit meteorologilor, avertizarea Cod galben este valabilă de vineri, 7 august, ora 10:30, până sâmbătă, 8 august, ora 10:00.

Sunt vizate Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei, precum și centrul și nordul Crișanei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Minimele vor coborî doar până la 20-21 de grade, iar pe litoral vor ajunge la 24 de grade, ceea ce va determina o nouă noapte tropicală.

ANM a emis și o avertizare Cod portocaliu pentru județele Arad și Timiș, valabilă în același interval.

Meteorologii anunță un val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Temperaturile maxime vor ajunge între 35 și 39 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 20 și 22 de grade. De asemenea, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Pe lângă caniculă, ANM a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă vineri, între orele 12:00 și 23:00.

Sunt vizate Banatul, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, precum și nordul Olteniei.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp în intervale scurte, iar în zonele montane, izolat, vor depăși 30-50 l/mp.

Tot vineri, între orele 12:00 și 23:00, este în vigoare un cod portocaliu de instabilitate atmosferică pentru cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș și nordul și nord-vestul Moldovei.

În aceste regiuni sunt prognozate vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină cu diametrul de 2-4 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 l/mp, iar izolat vor depăși 50 l/mp.

Meteorologii au extins avertizările și pentru ziua de sâmbătă.

Între orele 10:00 și 21:00 va fi cod galben de caniculă în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Munteniei.

Temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar disconfortul termic va rămâne ridicat.

Tot sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00, este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică pentru cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local în zonele montane.

Sunt așteptate vijelii cu rafale de 50-70 km/h, pe arii restrânse de peste 80 km/h, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

ANM mai avertizează că în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei vor fi local intensificări ale vântului, cu viteze de 40-60 km/h.