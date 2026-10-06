Temperaturile se vor menține peste valorile normale în toată România până la începutul lunii noiembrie, potrivit estimărilor Agenției Naționale de Metorologie (ANM) pentru perioada 5 octombrie – 2 noiembrie. Cele mai mari abateri pozitive sunt prognozate în prima săptămână în zonele montane și în nord-estul țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a României în intervalul 5-12 octombrie.

Prognoza indică o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice datei pe întreg teritoriul țării. După prima săptămână, diferențele față de mediile climatologice se vor diminua, însă valorile termice vor rămâne, în general, ușor peste normal până la 2 noiembrie.

În prima săptămână analizată, 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile României.

Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în zonele montane și în nord-estul țării, unde diferența față de valorile obișnuite pentru începutul lunii octombrie va fi mai pronunțată.

Din punct de vedere al precipitațiilor, situația va fi diferită de la o regiune la alta. În nord-vestul țării, cantitățile de precipitații sunt estimate să fie apropiate de normalul perioadei.

În restul României, regimul pluviometric va fi deficitar, ceea ce înseamnă că sunt prognozate cantități de apă mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă.

Pentru săptămâna 12-19 octombrie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în întreaga țară.

Față de prima săptămână, abaterea termică pozitivă va fi mai redusă, însă tendința generală va rămâne una de vreme mai caldă decât media specifică perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate vor fi apropiate de valorile normale în toate regiunile.

Astfel, după deficitul pluviometric prognozat pentru 5-12 octombrie, regimul precipitațiilor ar urma să revină în jurul mediilor caracteristice perioadei.

Și în intervalul 19-26 octombrie, temperatura medie a aerului este prognozată să fie ușor peste valorile normale pe întreg teritoriul României.

Meteorologii estimează, în același timp, un regim pluviometric apropiat de normal în toate regiunile.

Prognoza indică, prin urmare, o continuare a tendinței de temperaturi ușor mai ridicate, fără un semnal privind un deficit general de precipitații în această săptămână.

În ultima săptămână din intervalul analizat, 26 octombrie – 2 noiembrie, mediile temperaturilor se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în întreaga Românie.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a țării.

Estimarea meteorologică arată astfel că tendința de temperaturi mai ridicate decât media se poate menține până la începutul lunii noiembrie, însă prognoza nu indică abateri termice la fel de accentuate precum cele estimate pentru începutul intervalului.

Per ansamblu, estimările pentru perioada 5 octombrie – 2 noiembrie indică o evoluție caracterizată de temperaturi peste normal în toate regiunile României.

Cea mai importantă abatere termică este așteptată în prima săptămână, în special în zonele montane și în nord-est. În privința precipitațiilor, principalul deficit este prognozat pentru intervalul 5-12 octombrie, după care cantitățile se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

Este important de precizat că estimările meteorologice pe patru săptămâni indică tendini generale și medii săptămânale, nu evoluția exactă a vremii de la o zi la alta.