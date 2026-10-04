Prognoza meteo, 4 octombrie. Românii au parte de o perioadă cu vreme frumoasă și neobișnuit de caldă pentru această perioadă din an în cea mai mare parte a țării. Cu toate acestea, contrastele termice între zi și noapte rămân accentuate, astfel că diminețile și nopțile vor continua să fie răcoase, iar în depresiuni se va instala un frig accentuat, conform ANM.

Cerul va rămâne mai mult senin pe parcursul întregii zile, iar vântul va adia slab până la moderat. Din punct de vedere termic, valorile maxime se vor încadra între 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. Nopțile aduc însă o scădere bruscă a temperaturilor, cu minime cuprinse între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade în dealurile Crișanei și pe litoral. Pe arii restrânse se va semnala ceață, iar în anumite zone din Transilvania se va produce brumă.

În București, atmosfera va fi extrem de plăcută, cu valori termice ușor mai ridicate decât mediile climatologice ale perioadei. Cerul va fi complet senin pe tot parcursul zilei, iar vântul nu va crea disconfort, suflând în general slab.

Temperatura maximă va urca până în jurul valorii de 24 de grade. Dimineața și noaptea se va menține răcoarea, minima termică urmând să se situeze între 7 și 8 grade, în timp ce în cartierele periurbane valorile vor coborî până la 4 grade.

Tendința de încălzire se va păstra și în cursul zilei de mâine. Vremea rămâne caldă și însorită în majoritatea regiunilor țării, oferind condiții excelente pentru activitățile în aer liber.

Cerul va prezenta unele înnorări temporare în nordul, centrul și estul teritoriului, în timp ce în restul regiunilor va predomina atmosfera senină. Vântul va continua să sufle slab și moderat.

Valorile maxime ale zilei de mâine vor fi cuprinse între 19 grade în depresiuni și pe litoral, ajungând din nou până la 27 de grade în sudul Banatului și în vestul Olteniei. Regimul termic nocturn va aduce minime între -3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde sunt condiții de formare a brumei, și 13 grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Izolat, la începutul zilei și în timpul nopții, își va face apariția ceața.