Vremea se va încălzi treptat în România, după un început de octombrie cu temperaturi scăzute, brumă și îngheț în zonele depresionare. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor crește începând din acest weekend, iar la începutul săptămânii viitoare vor depăși valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 25-26 de grade Celsius, în timp ce șansele de ploaie vor crește spre finalul intervalului.

În noaptea de joi spre vineri, 1 spre 2 octombrie, cerul va fi variabil în sud-estul țării și mai mult senin în celelalte regiuni. Pe litoral sunt posibile ploi slabe, izolate, iar vântul va sufla cu intensificări temporare, cu viteze de 40-50 km/h, în special pe litoral și în zona Carpaților de Curbură.

Temperaturile minime vor fi sub valorile obișnuite pentru această perioadă, în special în regiunile intracarpatice. În depresiunile Carpaților Orientali, acestea vor coborî până la -4 grade Celsius, în timp ce pe litoral vor ajunge la 14 grade. Ceața și bruma vor apărea local, mai ales în zonele depresionare.

În București, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile minime se vor situa între 7 și 10 grade Celsius.

Vineri, 2 octombrie, vremea va fi predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării. Doar în extremitatea de sud-est se vor mai menține, izolat, condiții pentru ploi slabe.

Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, unde vitezele vor ajunge la 40-50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la -4 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor fi în jurul valorii de 13 grade. Ceața și bruma vor fi prezente local, în special dimineața și noaptea.

În Capitală, temperaturile vor ajunge la 20-21 de grade Celsius pe parcursul zilei, iar noaptea vor coborî la 6-9 grade. Vântul va avea unele intensificări.

Sâmbătă, 3 octombrie, vremea se va menține frumoasă în cea mai mare parte a României, cu un cer mai mult senin. Diminețile și nopțile vor fi răcoroase, iar în zonele depresionare temperaturile vor coborî din nou sub pragul înghețului.

Maximele se vor situa între 17 grade Celsius pe litoral și 24 de grade în Banat și Crișana. Minimele vor ajunge până la -4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde izolat se vor forma ceață și brumă.

În București, temperaturile maxime vor fi de 20-21 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 5 și 8 grade.

Duminică, 4 octombrie, vremea va rămâne predominant frumoasă, însă diminețile și nopțile vor fi în continuare răcoroase, cu temperaturi scăzute în zonele depresionare.

În vestul țării, temperaturile maxime vor urca până la 26 de grade Celsius, în timp ce în depresiunile Carpaților Orientali minimele vor coborî până la -4 grade. Ceața și bruma vor apărea izolat.

În Capitală, meteorologii estimează temperaturi maxime de 22-23 de grade Celsius și minime cuprinse între 6 și 9 grade.

Luni, 5 octombrie, vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru prima decadă a lunii octombrie, în majoritatea regiunilor. Cerul va fi predominant senin, iar temperaturile vor crește în cea mai mare parte a țării.

Maximele vor fi cuprinse, în general, între 20 și 25 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 5 și 14 grade, cu valori mai scăzute în depresiuni. Pe suprafețe restrânse se va forma ceață.

În București, temperaturile maxime vor ajunge la 24-25 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 11 grade.

Marți, 6 octombrie, temperaturile vor rămâne ușor peste valorile normale pentru această perioadă, în special în vestul și sudul țării. Vremea va fi în general frumoasă, însă în sud-est vor apărea temporar înnorări, iar pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe.

Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 25 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 14 grade.

În București, vremea va fi predominant frumoasă, cu o temperatură maximă de aproximativ 24 de grade Celsius și o minimă de 9-11 grade.

Miercuri, 7 octombrie, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în regiunile vestice. Cerul va fi variabil, iar în sudul țării vor apărea temporar înnorări, însoțite pe suprafețe restrânse de ploi slabe.

Maximele vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade Celsius, iar temperaturile minime se vor situa între 7 și 14 grade. În a doua parte a nopții, ceața se va forma pe alocuri în estul și sud-estul țării, precum și în zonele depresionare.

În București, temperaturile vor ajunge la 23-24 de grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea vor coborî la 9-10 grade.

Joi, 8 octombrie, temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, însă probabilitatea de precipitații va crește, în special în sud-estul și nord-vestul țării.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 25 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 6 și 14 grade. Ceața va apărea izolat dimineața și local în timpul nopții, în special în estul și sud-estul țării și în zonele depresionare.

În București, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu maxime de 22-23 de grade Celsius și minime de 9-10 grade. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, însă pe timpul nopții se vor menține condiții de ceață.

Pentru intervalul 9-12 octombrie, meteorologii estimează temperaturi peste mediile climatologice specifice perioadei în majoritatea regiunilor țării. Vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, însă probabilitatea de precipitații va fi în creștere.

Și în București sunt prognozate temperaturi peste valorile normale pentru luna octombrie, iar temporar vor fi posibile ploi slabe.