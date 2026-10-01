Vladimir Putin, a transmis un nou avertisment țărilor occidentale, după ce a vorbit despre posibilitatea utilizării armelor nucleare în cazul unei confruntări directe cu Moscova. Liderul de la Kremlin a făcut declarațiile joi, în timpul unui discurs susținut la Clubul de discuții Valdai, unde a abordat și relațiile tensionate cu NATO, potrivit Clash Report.

Putin a susținut că Rusia ar putea recurge la întregul său arsenal militar dacă ar fi atacată, inclusiv în cazul unui atac asupra regiunii Kaliningrad. Totodată, președintele rus a afirmat că Moscova nu intenționează să atace alte state, dar că va răspunde oricărei agresiuni.

Vladimir Putin a făcut referire la riscul escaladării unui conflict și a folosit o metaforă pentru a descrie posibilitatea utilizării armelor nucleare. Declarația a fost făcută în timpul intervenției sale la Clubul Valdai, în contextul tensiunilor dintre Rusia și statele occidentale.

„Dacă o armă este expusă pe scenă, mai devreme sau mai târziu, va fi folosită”, a spus Vladimir Putin conform traducerii oferite de Clash Report.

Liderul rus a reluat poziția Kremlinului potrivit căreia Rusia își rezervă dreptul de a utiliza inclusiv arme nucleare dacă va considera că securitatea sa este amenințată. Putin a vorbit și despre mesajele transmise Alianței Nord-Atlantice, pe care le-a prezentat drept un răspuns la presiunile exercitate asupra Moscovei.

Președintele rus a menționat în mod special regiunea Kaliningrad, teritoriu rusesc situat între Polonia și Lituania, și a susținut că un eventual atac direct asupra acesteia ar putea determina Rusia să ia în calcul utilizarea tuturor armelor de care dispune.

„Dacă va avea loc un atac direct asupra Rusiei, asupra Kaliningradului, problema utilizării tuturor armelor pe care le avem va apărea imediat. (…) Nu speriem pe nimeni. Scrisorile adresate NATO nu reprezintă o formă de intimidare; ele sunt un răspuns la încercările de a ne intimida”, a mai spus Vladimir Putin.

Prin aceste declarații, liderul de la Kremlin a reiterat avertismentele Moscovei privind posibilele consecințe ale unei confruntări directe cu NATO, fără să anunțe însă o decizie concretă de utilizare a armelor nucleare.

În discursul său, președintele rus a făcut referire și la capacitățile nucleare ale altor puteri europene, în special Franța și Regatul Unit. Putin a susținut că arsenalul militar al Rusiei include arme care nu au echivalent în dotarea celorlalte state.

„În prezent, nimeni nu deține arme de același tip cu cele pe care le are Rusia. (…) Franța și Regatul Unit dețin arme nucleare, și suntem pe deplin conștienți de acest lucru, dar, în ceea ce privește armele pe care le avem, suntem de neegalat. (…) Nu avem intenția de a ataca pe nimeni în 2029, în 2030 sau în 2050, dar dacă vom fi atacați, va trebui să răspundem. Cetățenii țărilor europene ar trebui să fie pe deplin conștienți de acest lucru”, a adăugat președintele rus Vladimir Putin.

Liderul de la Kremlin a susținut că Rusia nu intenționează să atace alte state, dar a reiterat că Moscova va răspunde în cazul unei agresiuni. Declarațiile sale au readus în atenție amenințările privind o posibilă escaladare nucleară a conflictului dintre Rusia și Occident.

Clubul de discuții Valdai a fost fondat în 2004 și este un forum care reunește experți, analiști și reprezentanți ai mediului politic și academic. Vladimir Putin participă frecvent la evenimentele organizate de această platformă, unde susține discursuri despre politica externă a Rusiei și relațiile Moscovei cu statele occidentale.

Forumul este folosit de Kremlin pentru a transmite mesaje către publicul internațional și pentru a prezenta pozițiile Rusiei în chestiuni de securitate și geopolitică. Acesta funcționează și ca instrument de „soft power”, prin intermediul căruia Moscova încearcă să mențină dialogul cu reprezentanți ai mediilor politice și academice din străinătate.