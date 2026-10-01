Elena Udrea intervine în criza politică și îl propune pe președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, pentru funcția de premier. Fostul ministru consideră că liberalul ar putea obține susținerea necesară în Parlament pentru formarea unei majorități PSD-PNL, cu sprijinul minorităților, și îl vede drept o variantă potrivită după eșecul Guvernului propus de Siegfried Mureșan.

În același timp, Elena Udrea îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru poziția față de o eventuală participare a AUR la guvernare. Fostul ministru susține că, dacă o formulă de guvernare PSD-PNL nu va putea fi realizată, o alternativă ar putea fi o majoritate PSD-AUR.

Elena Udrea susține că Alin Tișe are experiența administrativă și politică necesară pentru a conduce Guvernul. În opinia fostului ministru, mandatele obținute la conducerea Consiliului Județean Cluj și activitatea sa politică l-ar putea ajuta să obțină sprijinul liberalilor și să faciliteze formarea unei majorități parlamentare.

„Dintre toate numele vehiculate ca posibili viitori Prim Ministri, îl consider cel mai potrivit pe Alin Tise. Un politician temeinic, cu o carieră construită pe succese în alegeri nominale, a fost ales președinte al CJ Cluj de 4 ori. Are o experiență de 15 ani în administrația publică și rezultate concrete în dezvoltarea Județului Cluj, de necontestat. A fost și senator 4 ani. Are viziune, este coerent în ideile pe care le exprimă, are curaj să își susțină opiniile, are atitudine de lider. Fiind membru PNL, ar trebui să obțină voturile liberalilor mai mult decât Siegfried Mureșa care era un venetic în partid. Și atunci, PSD-PNL plus minorități ar face majoritatea să își treacă Guvernul”, scrie Udrea pe Facebook.

Alin Tișe face parte din tabăra liberalilor care îl contestă pe Ilie Bolojan. După ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare în Parlament, președintele CJ Cluj i-a cerut lui Bolojan să demisioneze de la conducerea PNL, considerând că rezultatul votului „demonstrează strategia absolut greșită a PNL”.

Fostul ministru susține că, în lipsa unui acord între PSD și PNL, formarea unei majorități parlamentare între PSD și AUR ar putea reprezenta o altă variantă. Udrea îl critică pe Nicușor Dan pentru faptul că a exclus participarea AUR la guvernare și pune sub semnul întrebării dreptul președintelui de a respinge o anumită formulă politică.

„Dacă nu, pentru ca Bolojan vrea ori un susținător al său ori nimeni, varianta este PSD cu AUR. Nicușor Dan însă, insistă să spună ca nu va accepta AUR la guvernare. Dar cine îi dă lui dreptul, sau “mandat”, așa cum a zis astăzi, sa vrea sau nu un partid la guvernare? Asta o stabilesc parlamentarii, în funcție de câte voturi au în spate.

Cum să spui ca nu accepți ca AUR să intre în guvern cat timp astăzi peste 40% dintre români susțin acest partid? Unii dintre aceștia l-au votat chiar pe Dan la Președinție! Ce vrea să spună Președintele, ca votanții/sustjnatorii AUR sunt prosti, sunt cetățeni de mana a doua, votează degeaba???

Adică USR cu 8% poate guverna, dar AUR cu peste 40% nu are voie, pentru ca “s-ar supăra partenerii”?!Cine sunt acești “parteneri”?”, continuă ea.

Afirmațiile privind susținerea AUR de către peste 40% dintre români îi aparțin Elenei Udrea. Fostul ministru nu prezintă în mesajul său datele unui sondaj care să susțină acest procent.

Elena Udrea avansează și o interpretare privind motivele pentru care președintele exclude AUR de la guvernare. Aceasta consideră că Nicușor Dan ar încerca să își mențină sprijinul unei părți a electoratului USR, pe fondul apropierii unor alegători de Ilie Bolojan.

„Eu cred ca de fapt Nicușor Dan încearcă prin acest discurs anti AUR să isi păstreze electoratul USR-ist, care se cam mută la Bolojan. Dar el este președintele tuturor românilor. Poate niște USR-iști se vor supăra pe el și vor pleca la Bolojan, dar milioane de români îl vor aprecia dacă va fi în stare să oprească această dublă criză, politică și economică, care a adus poporul la sapă de lemn.

Dacă nu o va face, Nicusor Dan se dovedește mai politicianist decât partidele pe care le acuză ca din interese strict electorale, nu se înțeleg să formeze un guvern!”, scrie Udrea pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca luni partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, pentru consultări privind formarea unui nou Guvern. Discuțiile au loc după ce Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a întrunit voturile necesare pentru învestire.

Șeful statului urmează să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier luni după-amiază, după consultările cu reprezentanții formațiunilor politice.

Nicușor Dan le-a cerut partidelor să organizeze, până la întâlnirea de la Cotroceni, ședințe interne și să identifice soluții care să poată obține susținerea majorității parlamentare.

Președintele a subliniat că este nevoie de compromisuri din partea formațiunilor politice pentru a ajunge la un consens și pentru a forma o majoritate care să susțină viitorul Guvern.