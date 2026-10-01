Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ar folosi justiția pentru a împiedica organizarea alegerilor anticipate și pentru a facilita instalarea unui nou Guvern. Formațiunea susține că citarea liderului PNL, Ilie Bolojan, la DNA Iași, în dosarul Fănel Bogoș, ar avea loc într-un context politic tensionat, după ce acesta a vorbit public despre posibilitatea declanșării alegerilor anticipate.

AUR susține că succesiunea evenimentelor ridică semne de întrebare și acuză existența unor presiuni asupra liderilor politici care susțin organizarea alegerilor anticipate.

Reprezentanții partidului afirmă că justiția nu trebuie utilizată pentru influențarea deciziilor politice.

Într-un comunicat transmis joi, AUR afirmă că momentul în care liderul PNL a fost chemat la DNA Iași ridică semne de întrebare, având în vedere declarațiile sale recente despre alegerile anticipate. Formațiunea susține că dosarele penale nu trebuie să devină instrumente de presiune asupra politicienilor, indiferent de apartenența lor politică.

„Pentru a da satisfacție creditorilor internaționali, Nicușor Dan folosește justiția pentru a bloca alegerile anticipate. AUR privește cu maximă îngrijorare succesiunea evenimentelor din ultimele zile. După presiunile la adresa AUR, Ilie Bolojan este trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea alegerilor anticipate. Imediat după respingerea Guvernului Siegfried Mureșan și după ce Ilie Bolojan a afirmat public că s-a deschis calea către alegeri anticipate, aflăm că liderul PNL a fost citat la DNA Iași în dosarul Fănel Bogoș. Chiar dacă suntem competitori politici ai lui Ilie Bolojan și am criticat dur guvernarea sa, nu putem să nu observăm această ‘coincidență’. Justiția nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice. Bolojan trebuie să răspundă pentru orice faptă dacă există probe, dar dosarele penale nu pot deveni mijloace prin care un lider politic este determinat să renunțe la o anumită poziție’, se arată într-un comunicat al AUR transmis, joi, AGERPRES.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Ilie Bolojan a fost citat la DNA Iași în calitate de martor, pentru a fi audiat în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș. Anchetatorii investighează presupuse fapte de corupție, inclusiv demersuri pentru obținerea unei întâlniri cu premierul. Citarea în calitate de martor nu echivalează cu formularea unor acuzații penale împotriva liderului PNL.

Formațiunea condusă de George Simion susține că evenimentele recente, inclusiv arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și presupusele presiuni asupra AUR, ar face parte dintr-un context mai amplu, pe care îl asociază cu încercarea de a împiedica organizarea alegerilor anticipate.

„Potrivit sursei citate, ‘după dezvăluirile făcute de George Simion de la tribuna Parlamentului privind presiunile exercitate asupra AUR și după arestarea lui Călin Georgescu, este acum rândul lui Ilie Bolojan, doar - doar își vor instala guvernul marionetă dorit’.”

AUR solicită ca anchetele judiciare să se desfășoare exclusiv pe baza legii și a probelor și susține că eventualele dosare penale nu trebuie folosite pentru a influența raporturile politice.

„Nu acceptăm ca justiția să fie folosită, dacă aceasta este miza, pentru blocarea anticipatelor și constituirea cu orice preț a unui Guvern marionetă al Palatului Cotroceni. Soluția la actuala criză nu este presiunea asupra adversarilor sau competitorilor politici, ci întoarcerea la cetățeni: alegeri anticipate”, mai arată sursa.