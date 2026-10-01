Procurorii DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale în arhicunoscutul dosar Nordis, vizând-o în mod direct pe fosta deputată Laura Vicol. Anchetatorii îi impută acesteia infracțiuni de fals în declarații în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune.

În intervalul 2020-2025, fostul demnitar ar fi omis să menționeze în documentele oficiale de avere sume substanțiale constând în venituri, împrumuturi, cadouri și alte beneficii, a căror valoare depășește 16,5 milioane de lei. De asemenea, în aceleași înscrisuri ar fi fost înregistrat un împrumut fictiv acordat unei persoane cercetate în această cauză.

Decizia anchetatorilor vine ca urmare a derulării cercetărilor privind activitatea infracțională desfășurată în cadrul grupului organizat.

„În continuarea activităţilor de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la data de 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale”, anunţă, joi, DIICOT, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții instituției detaliază cadrul în care s-au desfășurat faptele reținute în sarcina inculpatei.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada 2020-2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, cu intenţie, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, la intervale diferite de timp, corespunzătoare termenelor de depunere a declaraţiilor de avere, a declarat necorespunzător adevărul cu ocazia întocmirii declaraţiilor de avere cu referire la venituri, datorii, împrumuturi acordate, cadouri şi alte avantaje, în scopul producerii de consecinţe juridice pentru sine, respectiv sustragerea de la orice formă de răspundere juridică faţă de fondurile încasate din patrimoniul unor societăţi din cadrul unui grup, direct sau indirect, ascunderea unor surse ilicite de venit şi evitarea controlului de integritate”, se mai arată în document.

Surse din cadrul anchetei confirmă pentru News.ro că dosarul vizat este cel denumit generic Nordis, iar persoana asupra căreia s-a extins cercetarea este Laura Vicol.

Analiza financiară efectuată de anchetatori a scos la iveală că în declarațiile de avere depuse în perioada menționată nu au fost trecute venituri din salarii, dividende sau returnări de împrumuturi în valoare totală de peste 15.600.000 lei. În aceeași situație se află un împrumut acordat de 910.000 lei, datorii contractate și achitate ulterior între 2019 și 2021 cifrate la 241.000 lei și 35.000 dolari, precum și beneficii sub formă de cadouri ori servicii depășind suma de 300.000 lei.

„De asemenea, în aceeaşi perioadă, prin declaraţiile de avere, a declarat un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpaţii cercetaţi în cauză, în valoare de 150.000 euro şi 1.774.000 lei, ulterior modificat în 1.124.000 lei, după care a încasat în baza acestui titlu juridic de o suspectă, cu justificarea restituire împrumut suma de 1.595.000 lei, ascunzând şi disimulând adevărata natură şi provenienţă a fondurilor, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de delapidare”, a mai transmis DIICOT.

Pe lângă aspectele ce țin de neconcordanțele din declarațiile oficiale, procurorii susțin că, în perioada 2019-2025, Laura Vicol a sprijinit trei dintre inculpații din dosar în derularea unor operațiuni de înșelăciune, deși nu deținea o calitate oficială în firma respectivă. Acțiunile au vizat semnarea unor promisiuni și contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente de vacanță amplasate în ansambluri rezidențiale din Mamaia și Sinaia. Multe dintre aceste imobile nu au fost finalizate sau predate cumpărătorilor, generând unei persoane vătămate un prejudiciu de peste 122.000 euro.

Săptămâna aceasta, 501 creditori ai proiectului Nordis Mamaia au fost chemați să voteze oportunitatea reluării lucrărilor la o construcție din Năvodari. Banii necesari ar urma să fie puși la dispoziție de cumpărătorii afectați, în condițiile în care DIICOT și-a exprimat acordul pentru continuarea șantierului.

În luna august, anchetatorii au extins acțiunea penală în cazul celor 11 persoane reținute inițial, printre care se numără Laura Vicol și soțul acesteia, omul de afaceri Vladimir Ciorbă. Infracțiunile cercetate includ constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

Extinderea a vizat administratorii holdingului și patru firme componente ale grupului imobiliar. Numai în urma înregistrării a 50 de noi plângeri depuse de 109 cumpărători, prejudiciul suplimentar stabilit s-a ridicat la peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. În plus, în octombrie 2025, procurorii au preluat încă trei sute de sesizări, numărul total al persoanelor vătămate înregistrate în dosar depășind 850 de victime.