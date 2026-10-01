Economie

România, tot mai împovărată de dobânzi. Suma pe care statul o va plăti în acest an

România, tot mai împovărată de dobânzi. Suma pe care statul o va plăti în acest anBani. Sursa foto: pixabay
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Din cuprinsul articolului

România va cheltui în acest an peste 60 de miliarde de lei pentru plata dobânzilor la împrumuturile contractate în ultimii ani, pe fondul deficitelor bugetare ridicate. Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține că această sumă este aproape dublă față de cea plătită în urmă cu doi ani și avertizează că povara financiară se va menține și în perioada următoare.

Siegfried Mureșan susține că dobânzile pun presiune pe bugetul României

Siegfried Mureșan afirmă că România se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra bugetului de stat, în condițiile în care o parte semnificativă a resurselor financiare este direcționată către plata dobânzilor la împrumuturile acumulate pentru acoperirea deficitelor bugetare.

Europarlamentarul consideră că situația actuală reprezintă o problemă majoră pentru finanțele publice, în contextul în care statul va plăti în acest an peste 60 de miliarde de lei doar pentru dobânzi.

„O povară mai mare decât oricând în ultimii 35 de ani”, a afirmat Siegfried Mureșan, referindu-se la deficitul bugetar al României.

Acesta susține că suma alocată dobânzilor este aproape de două ori mai mare decât cea înregistrată în urmă cu doi ani, iar cheltuielile de acest tip vor continua să rămână ridicate.

„Cu acești bani am fi putut construi 1.000 de kilometri de autostradă, sute de școli sau zeci de spitale”, a transmis europarlamentarul.

Siegfried Mureșan compară cheltuielile cu dobânzile cu bugetul pentru educație

Europarlamentarul atrage atenția că sumele plătite pentru dobânzile la împrumuturi ajung la un nivel comparabil cu fondurile alocate educației, ceea ce limitează resursele disponibile pentru alte domenii.

„Cheltuim cu dobânzile la fel de mult cât alocăm pentru educație”, afirmă acesta.

În opinia sa, menținerea unor deficite ridicate poate duce la creșterea costurilor de finanțare și la reducerea fondurilor care pot fi direcționate către investiții publice și servicii destinate populației.

Siegfried Mureşan

Siegfried Mureşan. Sursă foto: Facebook

Europarlamentarul cere reducerea deficitului bugetar

Siegfried Mureșan consideră că diminuarea deficitului este necesară pentru a limita acumularea de datorii și pentru a permite statului să aloce mai mulți bani proiectelor de dezvoltare.

„Pentru a avea în viitor suficienți bani pentru școli, spitale și investiții durabile, este clar că trebuie să reducem deficitul. Altfel, vom plăti dobânzi din ce în ce mai mari și ne vor rămâne din ce în ce mai puțini bani pentru oameni”, a transmis acesta.

Totodată, europarlamentarul a vorbit despre obiectivul economic al Partidului Național Liberal, care vizează o creștere a economiei într-un ritm mai rapid decât cel al datoriei publice.

„Atât timp cât datoria crește mai rapid decât economia, nu vom avea bani pentru a dezvolta țara pentru oameni”, a conchis Mureșan.

Parlamentul a respins Guvernul propus de Siegfried Mureșan

Declarațiile europarlamentarului vin după ce Guvernul propus de acesta a fost respins miercuri de Parlament. Executivul a obținut 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, însă nu a întrunit cele 233 de voturi necesare pentru învestire.

După votul din Parlament, președintele Nicușor Dan a anunțat că nu intenționează să dizolve Legislativul pentru declanșarea alegerilor anticipate.

Șeful statului urmează să organizeze noi consultări cu partidele parlamentare, după care va face o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru.

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