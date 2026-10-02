Un nou pod rutier peste râul Tisa, în zona municipiului Sighetu Marmației, va fi deschis traficului pe 8 octombrie și va asigura o nouă legătură rutieră între România și Ucraina. Construcția va conecta municipiul maramureșean de localitatea Bila Țerkva din Ucraina și va funcționa în paralel cu podul existent.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat că noul pod va deveni operațional la 8 octombrie, când este programată deschiderea în prezența autorităților din România și Ucraina.

Potrivit lui Gabriel Zetea, pentru operaționalizarea noului punct de legătură cu Ucraina au avut loc mai multe întâlniri și discuții cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor, Companiei Naționale de Investiții Rutiere și ai altor instituții implicate.

„După multe amânări din cauze diverse noul pod rutier va deveni operațional din 8 octombrie, moment în care va avea loc deschiderea în prezența autorităților din România și Ucraina”, a declarat președintele CJ Maramureș.

Acesta a precizat că, pentru ca traficul să poată începe la data stabilită, Autoritatea Vamală și Poliția de Frontieră trebuiau să aibă toate sistemele funcționale și personalul necesar.

Deschiderea noului punct de trecere a frontierei Sighetu Marmației – Bila Țerkva a fost pregătită și la nivel guvernamental. În septembrie, Guvernul a avut pe ordinea de zi proiectul privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei și a biroului vamal aferent.

Noua construcție nu va înlocui podul peste Tisa aflat deja în exploatare. Cele două vor funcționa în paralel.

Podul existent, care face legătura între Sighetu Marmației și Ucraina, este în exploatare de la începutul anilor 2000 și se află la o distanță de noua construcție.

Traficul pe vechiul pod a crescut după izbucnirea războiului din Ucraina. Construcția are o structură din lemn și metal, un singur sens de circulație și două alei pietonale.

În 2026, podul existent a intrat în lucrări de reparație, după ce structura a fost afectată de utilizarea îndelungată. Poliția de Frontieră a anunțat în mai multe rânduri restricții temporare pentru executarea lucrărilor la carosabil și trotuare.

Noul pod peste Tisa a costat peste 50 de milioane de euro.

Construcția are o lungime de 268 de metri și a fost proiectată pentru o durată de exploatare de cel puțin 100 de ani. Proiectul include un drum nou cu o lungime de 1,2 kilometri, precum și două poduri construite în paralel, la o distanță de trei metri unul de celălalt. Fiecare dintre cele două structuri deservește câte un sens de circulație. Noul drum are două benzi pe fiecare sens și trotuare.

Proiectul mai cuprinde cinci poduri de desecare, o intersecție de tip girație și un punct de trecere a frontierei.

Punctul de frontieră construit în cadrul proiectului are șase benzi pe sens.

Dintre acestea, două sunt destinate autoturismelor, două transportului de marfă, una Corpului Diplomatic și una transportului de persoane.

În cadrul punctului de trecere au fost construite două clădiri administrative pentru Poliția de Frontieră și autoritatea vamală, precum și patru hale de control.

Acestea sunt dotate cu lucrările și echipamentele necesare pentru respectarea prevederilor ghidului Schengen.

Noul pod face parte din proiectul prin care municipiul Sighetu Marmației este conectat rutier cu Bila Țerkva din Ucraina.

Operaționalizarea noii legături vine în contextul în care autoritățile române și ucrainene au pregătit deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei în această zonă. Guvernul a aprobat în septembrie proiectul privind deschiderea Punctului internațional de trecere a frontierei de stat și a Biroului Vamal de Frontieră Sighetu Marmației II, România – Bila Țerkva, Ucraina.

În același timp, autoritățile române au demarat demersuri pentru modificarea acordului bilateral astfel încât actualul punct de trecere Sighetu Marmației – Solotvino să poată rămâne deschis în regim permanent și după operaționalizarea noii legături.