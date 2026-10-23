Călin Georgescu a transmis un mesaj după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a respins definitiv cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a făcut referire la magistrații care își ascultă conștiința și pun legea mai presus de orice. Totodată, acesta a anunțat că Tribunalul București va examina luni, 26 octombrie, propunerea Parchetului de prelungire a arestării preventive cu încă 30 de zile.

După pronunțarea deciziei Curții de Apel București, Călin Georgescu a publicat pe Facebook un mesaj în care a precizat că va rămâne în Arestul Central și a prezentat calendarul următoarei etape judiciare.

„Domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive.

Astăzi, Curtea de Apel București a admis, în majoritate și cu opinie minoritară în favoarea noastră, contestația formulată de Parchet împotriva hotărârii Tribunalului București, cea prin care fusese admisă cererea noastră de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. În consecință, domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive.

Luni, 26 octombrie 2026, la ora 11:00, urmează să fie examinată la Tribunalul București propunerea Parchetului de prelungire a măsurii arestării preventive pentru încă 30 de zile.

Chiar și în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistrați care rămân drepți, își ascultă conștiința și pun legea mai presus de orice”, a scris Călin Georgescu în postarea publicată pe Facebook.

Curtea de Apel București a admis contestația formulată de DIICOT împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București – Secția I Penală. Instanța a desființat în totalitate hotărârea contestată și a respins cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

„Admite contestaţia formulată de DIICOT împotriva încheierii din camera de consiliu pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi al Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală. Desfiinţează în totalitate încheierea contestată şi, pe fond, rejudecând: respinge ca neîntemeiată cererea intimatului - inculpat de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Completul inițial a fost format din judecătorii Cristian Dumitru, președintele completului, și Daniela Maria Manolache. Întrucât cei doi au avut opinii diferite, a fost constituit un complet de divergență, din care a făcut parte și judecătoarea Andreea Ionescu. Votul acesteia a fost în favoarea menținerii arestului preventiv.

În timpul ședinței de judecată, aproximativ 500 de susținători ai lui Călin Georgescu au blocat traficul pe Splaiul Independenței.

Pe 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul București admisese cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. DIICOT a contestat hotărârea, iar Curtea de Apel București a desființat-o în totalitate.

În motivarea deciziei inițiale, judecătorul a avut în vedere mai multe circumstanțe personale favorabile lui Georgescu: acesta nu avea antecedente penale, era integrat în societate, avea o locuință stabilă, era căsătorit și avea doi copii minori. Judecătorul a apreciat, de asemenea, că desfășurarea procesului penal nu ar fi fost afectată de înlocuirea măsurii preventive cu arestul la domiciliu.

În motivare s-a mai reținut că Georgescu respectase obligațiile impuse în perioada în care se aflase sub control judiciar. După încheierea acestei măsuri și plecarea sa din țară, acesta revenise și răspunsese solicitărilor organelor judiciare.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Potrivit datelor din dosar, omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost atras într-o propunere de implicare în tranzacții cu metale prețioase, pentru care era necesară o linie de credit de 6 milioane de euro. Călin Georgescu i-ar fi recomandat acestuia să ia legătura cu Ionel Rusen, prezentat drept o persoană de încredere. Rusen l-ar fi pus în legătură cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, reprezentant al unei bănci elvețiene.

Pentru obținerea creditului, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost convins să transfere încă 100.000 de euro, cu promisiunea că valoarea creditului ar putea crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu a mai fost acordat, iar omul de afaceri din Buzău ar fi solicitat restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, fără să își recupereze banii.