În dosarul în care se judecă o contestație a DIICOT față de decizia Tribunalului București de plasare a lui Călin Georgescu în arest la domiciliu în loc de arest preventiv a fost nevoie de complet de divergență.

Și asta după ce unul dintre cei doi judecători a fost de acord cu admiterea contestației DIICOT, în timp ce al doilea a dorit păstrarea deciziei Tribunalului Municipiului București, de înlocuire a măsurii preventive.

Al treilea judecător a fost chemat pentru a înclina balanța într-o parte sau alta.

Tototdată, în același timp, unul dintre bodyguarzii lui Călin Georgescu, Marian Burcea, este audiat de procurori. Acesta a fost chemat să ofere detalii anchetatorilor despre modul în care a acționat reprezentantul firmei chemate să depisteze microfoane puse în casa lui Călin Georgescu, care fuseseră plasate de DIICOT în baza unui mandat dat de instanță.

Călin Georgescu a fost adus vineri dimineață, 23 octombrie 2026, la Curtea de Apel București, unde magistrații urmează să decidă dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv sau poate fi plasat în arest la domiciliu. Instanța judecă o contestație formulată de procurorii DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București din 13 octombrie, prin care a fost admisă înlocuirea măsurii preventive.

Ședința este programată pentru ora 9:00, iar decizia va fi definitivă în privința măsurii preventive contestate. Hotărârea este importantă pentru situația juridică imediată a lui Georgescu, care se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar ce vizează o presupusă fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu. Procurorii DIICOT au contestat însă hotărârea, ceea ce a împiedicat punerea în aplicare a măsurii până la soluționarea contestației.

În aceste condiții, fostul candidat a rămas în Arestul Central al Poliției Capitalei. Curtea de Apel București trebuie să stabilească dacă hotărârea Tribunalului va fi menținută sau dacă măsura arestării preventive va continua.

Dacă judecătorii resping contestația procurorilor, Georgescu va putea fi plasat în arest la domiciliu, potrivit soluției Tribunalului București. Dacă instanța admite contestația și înlătură această soluție, el poate rămâne în arest preventiv.

Călin Georgescu este cercetat de DIICOT alături de omul de afaceri Ionel Rusen pentru presupusa constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta vizează un prejudiciu estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro. Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu dosarul, un om de afaceri susține că a fost prejudiciat în cadrul unor operațiuni prin care ar fi trebuit să obțină acces la o linie de credit.

Evoluția măsurilor preventive a început în septembrie. Pe 22 septembrie, Tribunalul București a respins propunerea de arestare preventivă și a dispus plasarea lui Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat decizia, iar pe 29 septembrie Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Acuzațiile din dosar reprezintă suspiciuni investigate de procurori și nu echivalează cu o condamnare.

Termenul de vineri are loc la două zile după ce Georgescu a fost audiat de procurorii DIICOT într-o altă cauză penală. Miercuri, 21 octombrie, anchetatorii au efectuat percheziții într-un dosar care vizează presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, precum și posibile tentative de alterare a integrității datelor și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.

Potrivit informațiilor apărute în legătură cu ancheta, suspiciunile privesc încercări de identificare și compromitere a unor dispozitive tehnice folosite de organele judiciare.

Această cauză este distinctă de dosarul privind presupusa fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro. Cele două anchete au obiecte diferite, iar evoluția uneia nu stabilește automat soluția în cealaltă.

Hotărârea pronunțată vineri va stabili dacă Călin Georgescu rămâne în arest preventiv sau dacă măsura va fi înlocuită cu arestul la domiciliu. Decizia este definitivă în privința contestației analizate de instanță.

Soluția privind măsura preventivă nu reprezintă o hotărâre asupra vinovăției sau nevinovăției în dosarul penal. Cercetările DIICOT continuă potrivit procedurilor judiciare aplicabile.