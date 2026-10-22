Cele mai recente dosare ale lui Călin Georgescu au fost analizate de jurnaliștii Dan Andronic, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră, în emisiunea „Contrapunct”, difuzată pe canalul Hai România. Discuția a vizat anchetele care îl privesc pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, întrebările legate de aparatura de supraveghere și impactul pe care aceste dosare l-ar putea avea asupra imaginii sale publice.

Discuția a pornit de la informațiile privind presupusa încercare de identificare sau perturbare a unor mijloace tehnice folosite de organele judiciare. Participanții au analizat diferența dintre aparatura destinată interceptării comunicațiilor și echipamentele utilizate pentru monitorizarea respectării unor măsuri restrictive.

Bogdan Comaroni a susținut că formulările din comunicatul autorităților pot genera interpretări diferite și că trebuie făcută distincția dintre mijloacele tehnice folosite pentru înregistrarea audio-video și cele destinate monitorizării respectării unor restricții.

„În prima fază, reacția pe care o ai avea-o ca orice om normal, te gândești? Zici, bă, dar ce vin am eu, frate, adică, după ce că voi îmi puneți aparatură în casă să mă înregistrați, să mă vedeți, eu dacă o descopăr și o stric, care e faza, adică, de ce… ar fi vreo problemă”, a spus Bogdan Comaroni.

Ulterior, jurnalistul a explicat că, din informațiile discutate, ar putea fi vorba despre echipamente destinate verificării respectării măsurilor impuse de autorități, nu neapărat despre microfoane sau camere folosite pentru interceptarea comunicațiilor.

„Deci e vorba de informații și de astea, deci e discutabil, pentru că se poate presupune că o aparatură de supraveghere, deci care are de-asta, înregistrează date, le transmite și ele sunt în vederea supravegherii”, a afirmat Comaroni.

Dan Andronic a subliniat că discuția trebuie să țină cont de natura echipamentelor și de scopul pentru care acestea ar fi fost instalate.

Octavian Hoandră a pus accentul pe dreptul unei persoane de a-și proteja viața privată și a criticat ceea ce consideră a fi o acceptare prea ușoară a măsurilor intruzive luate de autorități.

„Ușurința cu care noi renunțăm la drepturile noastre, care le avem, este înspăimântătoare. Deci noi trăim o mare dramă. Pentru că cu voia noastră, ăștia își fac de cap”, a spus jurnalistul.

Acesta a susținut că modul în care sunt gestionate unele anchete poate alimenta neîncrederea în instituțiile statului. Totodată, a criticat felul în care informațiile despre dosarele lui Călin Georgescu ajung în spațiul public.

„Făcând din fiecare cază ăsta, Georgescu, umflându-l, dând prese anumite chestii, făcând pe grozavi, bă, l-au făcut mare pe acest impostor”, a spus Hoandră.

Dan Andronic a atras atenția asupra deciziilor pe care Călin Georgescu le-ar lua într-o perioadă în care este vizat în mai multe dosare. În opinia sa, persoanele aflate într-o asemenea situație trebuie să fie atente la consecințele acțiunilor lor.

„Ce mi se pare însă foarte ciudat în toată această poveste este nesăbuința lui Călin Georgescu. Adică, într-o situație de asta, ori e prost sfătuit, ori acționează după capul lui, pentru că să nu te gândești la consecințe”, a afirmat moderatorul emisiunii.