EVZ Special

Ce se află dincolo de dosarele lui Călin Georgescu. Dan Andronic: „Ori e prost sfătuit, ori acționează după capul lui”

Ce se află dincolo de dosarele lui Călin Georgescu. Dan Andronic: „Ori e prost sfătuit, ori acționează după capul lui”Dan Andronic. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Cele mai recente dosare ale lui Călin Georgescu au fost analizate de jurnaliștii Dan Andronic, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră, în emisiunea „Contrapunct”, difuzată pe canalul Hai România. Discuția a vizat anchetele care îl privesc pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, întrebările legate de aparatura de supraveghere și impactul pe care aceste dosare l-ar putea avea asupra imaginii sale publice.

Discuția a pornit de la informațiile privind presupusa încercare de identificare sau perturbare a unor mijloace tehnice folosite de organele judiciare. Participanții au analizat diferența dintre aparatura destinată interceptării comunicațiilor și echipamentele utilizate pentru monitorizarea respectării unor măsuri restrictive.

Bogdan Comaroni a explicat diferența dintre interceptări și monitorizarea restricțiilor

Bogdan Comaroni a susținut că formulările din comunicatul autorităților pot genera interpretări diferite și că trebuie făcută distincția dintre mijloacele tehnice folosite pentru înregistrarea audio-video și cele destinate monitorizării respectării unor restricții.

„În prima fază, reacția pe care o ai avea-o ca orice om normal, te gândești? Zici, bă, dar ce vin am eu, frate, adică, după ce că voi îmi puneți aparatură în casă să mă înregistrați, să mă vedeți, eu dacă o descopăr și o stric, care e faza, adică, de ce… ar fi vreo problemă”, a spus Bogdan Comaroni.

Internetul, în pericol. Inclusiv site-uri guvernamentale au fost închise
Internetul, în pericol. Inclusiv site-uri guvernamentale au fost închise
Cum îți poți ajuta copilul să-și cumpere o locuință fără să te pui în pericol 
Cum îți poți ajuta copilul să-și cumpere o locuință fără să te pui în pericol 

Ulterior, jurnalistul a explicat că, din informațiile discutate, ar putea fi vorba despre echipamente destinate verificării respectării măsurilor impuse de autorități, nu neapărat despre microfoane sau camere folosite pentru interceptarea comunicațiilor.

„Deci e vorba de informații și de astea, deci e discutabil, pentru că se poate presupune că o aparatură de supraveghere, deci care are de-asta, înregistrează date, le transmite și ele sunt în vederea supravegherii”, a afirmat Comaroni.

Dan Andronic a subliniat că discuția trebuie să țină cont de natura echipamentelor și de scopul pentru care acestea ar fi fost instalate.

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursa foto: INQUAM

Octavian Hoandră a criticat posibilele încălcări ale drepturilor cetățenilor

Octavian Hoandră a pus accentul pe dreptul unei persoane de a-și proteja viața privată și a criticat ceea ce consideră a fi o acceptare prea ușoară a măsurilor intruzive luate de autorități.

„Ușurința cu care noi renunțăm la drepturile noastre, care le avem, este înspăimântătoare. Deci noi trăim o mare dramă. Pentru că cu voia noastră, ăștia își fac de cap”, a spus jurnalistul.

Acesta a susținut că modul în care sunt gestionate unele anchete poate alimenta neîncrederea în instituțiile statului. Totodată, a criticat felul în care informațiile despre dosarele lui Călin Georgescu ajung în spațiul public.

„Făcând din fiecare cază ăsta, Georgescu, umflându-l, dând prese anumite chestii, făcând pe grozavi, bă, l-au făcut mare pe acest impostor”, a spus Hoandră.

Dan Andronic a pus în discuție modul în care Georgescu gestionează situația

Dan Andronic a atras atenția asupra deciziilor pe care Călin Georgescu le-ar lua într-o perioadă în care este vizat în mai multe dosare. În opinia sa, persoanele aflate într-o asemenea situație trebuie să fie atente la consecințele acțiunilor lor.

„Ce mi se pare însă foarte ciudat în toată această poveste este nesăbuința lui Călin Georgescu. Adică, într-o situație de asta, ori e prost sfătuit, ori acționează după capul lui, pentru că să nu te gândești la consecințe”, a afirmat moderatorul emisiunii.

Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa [email protected]

Stiri calde

17:43 - AUR îl apără pe Dan Tanasă după trimiterea în judecată. Ce susține formațiunea despre dosarul deputatului
17:33 - România nu poate trăi din șase în șase luni
17:24 - Scandalul care pune sub semnul întrebării conducerea Inspecției Muncii. Florin Manole cere măsuri
17:17 - CCR a constatat conflictul dintre Guvern și Parlament pe tema SAFE. Sesizarea a vizat ordonanța de urgență
17:07 - Patru zodii chinezești pot avea parte de schimbări pozitive pe 23 octombrie. Ce anunță horoscopul
17:00 - Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost acordat Curţii Penale Internaţionale. Decizia Parlamentului Europ...
16:50 - Macara căzută peste blocul în care a avut loc explozia din Rahova. Incidentul a avut loc în timpul demolării controlate
16:44 - Cod galben de ploi torențiale în Republica Moldova. Sunt așteptate până la 49 de litri de apă pe metru pătrat

HAI România!

Ce se află dincolo de dosarele lui Călin Georgescu. Dan Andronic: „Ori e prost sfătuit, ori acționează după capul lui”

Ce se află dincolo de dosarele lui Călin Georgescu. Dan Andronic: „Ori e prost sfătuit, ori acționează după capul lui”

Cine are voie să-ți scrie contractul? Legea avocaturii aprinde spiritele

Cine are voie să-ți scrie contractul? Legea avocaturii aprinde spiritele

Noile dosare ale lui Călin Georgescu. Ori la bal, ori la spital!

Noile dosare ale lui Călin Georgescu. Ori la bal, ori la spital!

Proiecte speciale