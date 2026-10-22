Justitie

Călin Georgescu, al cincilea dosar penal. Un gest a declanșat o nouă anchetă

Călin Georgescu, al cincilea dosar penal. Un gest a declanșat o nouă anchetăCalin Georgescu. Sursa foto: INQUAM
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Călin Georgescu este vizat de un al cincilea dosar penal, în care este suspectat de utilizarea în public a simbolurilor legionare, după ce ar fi făcut un salut cu această simbolistică la ieșirea din sediul Poliției Buftea.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost audiat joi, 22 octombrie 2026, de anchetatorii din Ilfov, potrivit informațiilor publicate de mai multe instituții de presă.

Noul dosar vizează un gest pe care Georgescu l-ar fi făcut în octombrie 2025, după ce s-a prezentat la poliție pentru semnarea documentelor aferente controlului judiciar.

Potrivit surselor judiciare, acesta ar fi făcut salutul legionar în fața susținătorilor care îl așteptau. Ancheta este instrumentată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

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Călin Georgescu, cercetat pentru utilizarea simbolurilor legionare

Potrivit informațiilor publicate de Digi24, Antena 3 CNN și alte instituții de presă, fostul candidat a fost audiat în noua cauză în prezența avocaților săi. El are calitatea de suspect în dosarul care vizează utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Deschiderea unei anchete nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Încadrarea juridică a faptelor și eventualele consecințe vor depinde de probele administrate și de soluțiile dispuse de organele judiciare.

Un alt dosar vizează acuzații de propagandă legionară

Călin Georgescu este deja judecat într-o cauză distinctă privind promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și promovarea unor idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Calin Georgescu

Calin Georgescu. Sursa foto: INQUAM

Potrivit informațiilor publicate de Antena 3 CNN, Parchetul General l-a trimis în judecată în acest dosar la 2 iulie 2026. Cauza este separată de noua anchetă privind presupusul salut legionar de la ieșirea din sediul Poliției Buftea.

Al patrulea dosar, instrumentat de DIICOT

Cu o zi înainte de apariția informațiilor despre al cincilea dosar, pe 21 octombrie 2026, Georgescu a fost audiat la DIICOT într-o altă cauză penală.

Potrivit comunicatului procurorilor, ancheta vizează suspiciuni privind operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, precum și tentativa de alterare a integrității datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice. În acest dosar, anchetatorii investighează verificarea unei locuințe din Mogoșoaia pentru identificarea unor dispozitive de înregistrare audio-video folosite în cadrul supravegherii tehnice.

DIICOT a precizat că rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs din motive independente de voința suspecților. Identitatea persoanei de 64 de ani menționate în comunicat a fost asociată cu Călin Georgescu de surse judiciare citate de AGERPRES.

Ce urmează în noua anchetă

Al cincilea dosar adaugă o nouă investigație situației judiciare a fostului candidat la Președinție. Procurorii urmează să stabilească, pe baza probelor, dacă gestul reclamat întrunește elementele constitutive ale infracțiunii cercetate.

Până la o soluție definitivă a instanței, acuzațiile formulate în cauzele penale trebuie tratate ca acuzații, iar prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă.

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